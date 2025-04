Kreatywność w grach

lqdev97

Chodzi mi tutaj nie tylko o gry sandboxowe jak Minecraft, ale również inne gry w których można tworzyć własne poziomy, np. Geometry Dash, Super Meat Boy itd. Tak więc moje pytanie, co sądzicie o grach które pozwalają tworzyć graczom własny content w postaci np. map? Zalicza się tutaj również hackowanie/modowanie gier, np. używanie Lunar Magica do tworzenia poziomów Super Mario World czy Hammera i jakiegoś IDE C++ do tworzenia modów do Sourca.