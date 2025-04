Najlepsza muzyka z gier.

ZielonyOrk

Muzyka w grze nie ma bezpośredniego wpływu n rozgrywkę ,więc dlaczego

niektóre utwory z naszych ulubionych gier zapamiętujemy na długo?



W tym artykule chciałbym przedstawić wam zestawienie najlepszych

soundtraków w grach.

Grand theft auto Vice city-To zasłużona dla serii cześć ,pomimo tego że ma już 15 lat wciąż trzymie klimat, w dużej mierze dzięki kapitalnej muzyce jaką mogliśmy usłyszeć w grze. Była ona w pełni licencjonowana ,dzięki czemu pod czas jazdy samochodem mogliśmy uszłyszeć prawdziwe przeboje z lat 80-tych.



Assassin's creed 4-O serii ,,Assassin's creed'' można powiedzieć wiele złych rzeczy ,ale również dużo więcej dobrych , w tym muzyke ,a ta według mnie była najlepsza w czwartej części.Bardzo dobrze połączenie muzyki klasycznej z nowoczesną sprawiło że czwarta cześć serii o skrytobójcach się tu znalazła.



Wiedzmiń 3 to doskonała gra również pod względem użytego w nim soundtracku. W grze możemy posłuchać pieśni w klimacie słowian.

Muzyka doskonale łączy się z tym co robimy pod czas grania ,jeśli walczymy jest wybuchowa i szybka ,jeśli natomiast zwiedzamy powolnie świat jest uspokająca.



Jednak utwór który najbardziej chyba zapamiętam to oczywiście "Dragon born" z Skyrima. Utwór mogliśmy już uszłyszeć już w menu ,a w samej grze włączał się podczas walki z smokami co jeszcze bardziej dodawało mu klimatu.



Na wyróżnienie zasługuje również Mount and blade Warband ,muzyka była klimatyczna oraz mi szybko wpadała w ucho i nie znudziła przez ponad 100h grania w tą gre.



A jaka według ciebie gra miała najlepszą muzyke? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.