KalaPL

Zapraszam na artykuł :)

UWAGA!!!!!

[Jeśli nie chcesz żadnych spoilerów to nie czytaj ;) ]



A więc ostatnio od Tale Tales Games na ich kanale na yt dostaliśmy zwiastun 3 episodu . Zapraszam do obejrzenia na ich kanale ;) . A więc widzimy tam , że Javier zemści sie na swoją zmarłą bratanice Marianne , moim zdaniem to bardzo fajnie , bo widać miłość do swojej rodziny :* . Ale moim zdaniem największym zaskoczyniem był w tym zwiastunie David ! Powiedział : Witaj ponownie Clementime . Więc musieli się znać nie dziwię się , bo moim zdaniem David będzie należał do New Frontier a Clem tam już kiedyś była . Jestem ciekawa czy David zrobił coś Clem lub czy ona jemu ( do tego odniosę się potem ;) ) . Potem widzimy AJ gdy go zobaczyłam to się bardzo ucieszyłam , bo to oznacza że żyje . Ludzie z New Frontier zabierają Clem AJ'a a ona krzyczy : Potwory !! . A więc moim zdaniem mogło by być tak że Clementime pomyślała by sobie , że nie poradzi sobie w wychowyniu AJ'a i może oddała pod opiękę Davidowi , bo słyszała od niego że miał dzieci . David mógł się przywiązać do AJ'a i nie chciał go wtedy oddać a Clem chciała go ze sobą wziąść . Nadal pozostaje pytanie dlaczego krzyczała na nich : Potwory ! Albo pod wpływem emocji , albo chcieli coś zrobić z AJ'em .



Chciałam też poruszyć temat śmierci Kennego . Zginął bardzo sztucznie... dziś z moim bratem nawet rozmawiałam nawet że widać że bardziej można wpaść w poślizg na tej ulicy na której się znajdowaliśmy a nie tam . Twórcy po prostu nie mieli co zrobić z Kennym . Moim zdaniem w taki sposób uśmiercać postać która nam towarzyszy od początku serii The Walking Dead . Wogóle mi nie było smutnie . Nawet śmierć Jane była smutna moim zdaniem . A Kennego to szkoda gadać...





Dziękuje za przeczytanie artykuły życzę miłego dnia ! :D