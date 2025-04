Ostatnio grając w CS GO zauwazyłam ze ludzie mają kolorowe nametagi zastanawiajac sie jak to jest możliwe doszlam do wniosku ze zagłebie sie w ten temat. Przeglądając różne fora nie natknełam sie na ten sposób więcpostanowiłam o nim napisac własnie tu .Przechodząc do sednaKupujemy nametag oraz wybieramy nasz przedmiot.Podczas ustawiania nazwy dla naszego przedmiotu wpisujemy jedna z tych komend:

#SFUI_vote_passed - Będziemy mieli zielony napis "Vote Passed!"

#SFUI_vote_failed - Będziemy mieli czerwony napis "Vote Failed!"

#SFUIHUD_hostageid - Będziemy mieli żółty napis "Hostage %s"

#SFUI_LobbyQuit_Text - Wyświetli się "Are you sure you want to exit this online lobby?"

#SFUI_Lobby_Help - Coś w tym stylu

3. Po wpisaniu przez nas wyznaczonej komendy mamy dosyć ciekawą nazwe broni

Wstawiam rownież stronke ktora sie posiłkowałam piszac ten artykuł znajdziecie tam jeszcze inne kombinacje jedynym minusem tej strony jest to ze jest ona po angielsku:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJvqi9l6q53JxBbzmqx0L-umpuADaE2vXa1igBVaZ7Q/edit?pageId=117289243123296773320#gid=0

To na tyle mam nadzieje ze pomogłam :)