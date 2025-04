Star Stable Online to gra o koniach.Jest Bardziej dla dziewczyn.Gra się w nią nie płacąc do Czwartego poziomu.Potem nie można już robić żadnych misji i można tylko trenować konia i jeździć tam gdzie ma się dostęp bez SR (Star Rider to taki vip).Star Rider dodaje misje,cudowne tereny,co tydzień od zakupu tego zyskujesz 100 sc (SC waluta w SSo za które można kupować piękne konie ,grzywy dla nich ,sprzęty oraz ubrania).Są możliwe do zakupu (1 miesiąc 14.99 zł) (3 miesiące 39.99) (LT na całe życie czyli do końca sso 129.99).czasem są aktualizacje.W Aktulizacjach są dodawane np: Nowe konie,nowy sprzęt,nowe tereny,nowe misje itd.Moim zdaniem SSO to super gra 10/10.Co można robić gdy ma się już 5lvl:¤ Robić wyścigi z przyjaciółmi.¤ Jeździć i odkrywać nowe coraz to piękniejsze tereny¤ Bawić się w różnego typu zabawy np: DK dzikie konie.¤ Znajdywać nowych przyjaciuł¤ Na święta eventyJakie (moim zdaniem) opłaca się kupić konie:¤ Fryzyjskiego¤ Dzikie Jorveskie (czasem się pojawiają na drodze do jodłowego gaju)¤ Mustang¤ Arab¤ Kucyki WalinskieBonusy SR (Star Rider):¤ tygodniowo 100 SC (waluta w SSO)¤ nauka prowadzenia konia¤ możliwość skakania¤ więcej koni¤ pomoc stajenna¤ więcej terenów i misjiJeszcze raz ceny SR xD:¤ 1 miesiąc (14.99)¤ 3 miesiące (39.99)¤ LT (na całe życie) (129.99)cena SC(waluty):¤ 100 sc (5.99)¤ 500(19.99)¤ 1000(36.99)¤ 2000(54.99)¤ 5000(89.99)WSZYSTKO to z roku 2017 :)mam nadzieję że jakoś was zachęciłammój server Sunbean Meadownick Ania MoonsongTeraz dla chętnych zawody kiedy i gdzie ;)

Monka0206

Doleję trochę dziegciu, bo o tym co napiszę nie dowiesz się z żadnych recenzji ( w każdym razie ja takowych nie spotkałam). Najwiekszą wadą tej gry, jest fakt, że gracze są karani za późniejsze dołączenie do gry od innych. Co mam na myśli? A to że gra nie ma skończonej fabuły i z obecnie istniejacych zadań wyekspisz level 19. Są jeszcze sezonowe eventy z pewną (ale nie szałową) ilością expa, Więc jeśli zdobywając te dziewiętnaście levelów, grasz aktywnie i expa z eventów nie odpuszczasz, to w ciągu jakiegoś roku gry doczłapiesz do levela 20. I tu zaczyna sie to karanie o którym wspomniałam. Gram już ponad pół roku od zdobycia levela 20 i nie zdobyłam nawet połowy expa na level 21 i nie sadzę bym zdobyła ten level do końca przyszłego roku. Najwyższy level na moim serwerze , to level 22 ( rzadko można spotkać), ale jest sporo leveli 21. Levele 21, jeżdżą szybciej od leveli 19 i 20, bo mają lepszy współczynnik umiejetnosci "jazda". Czym to owocuje? A tym, że w wymienionych powyżej mistrzostwach będziesz najczęściej robić za statystę, bo walka o medale rozegra się pomiędzy levelami 21. Oczywiscie istnieje system przydzielania graczy do róznych grup mistrzowskich, w zależności od levela postaci, ale z levelem 19 i 20 zawsze trafisz do grupy pierwszej, czyli będziesz się ścigać z levelami 21. System ten zniechęca większość graczy do mistrzostw, więc bywa, że startuje w nich tak mało graczy, że jest tylko jedna grupa mistrzowska, a zatem jest możliwe, że level 10 wystartuje z levelem 21. Jak wspomniałam, fabuła gry nie jest skonczona, więc każdy exp jaki zdobędziesz na nowych zadaniach, które czasem (stanowczo za rzadko) się pojawiają, zdobedą takze gracze z levelem wyższym. A to oznacza, że nie masz szans ich dogonić. Zatem gdy ja zdobędę level 21, obecni gracze z tym levelem będą mieć level 22. W grze można zarobić sporo kasy, za najlepszy wynik w każdym codziennym wyścigu, ale tu też gracze z levelem 20 są poszkodowani, bo level 21 przejedzie ten sam tor szybciej.