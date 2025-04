Wskazówki do mapy mirage

DDziekan

wskazówki jak mieć większe szanse na wygranie rundy w cs go na mapie mirage

1. Jeśli jesteś w ct i jesteś na midzie od strony ct (1vs1) wiesz że przeciwnik jest na a i idzie do cb skaczesz na mórek za oknem poczym na shift wskakujesz do okna , wciskasz shift i idziesz powoli do przejścia między midem a bombsajtem a przeciwnik powinien być wcelowany w przejście i zabijamy go .

2. Jesteśmy na respie tt idziemy na a dołem stajemy w dzwiach gdzie jest tak jakby plansza na kółko i krzyżyk , potem celujemy w górny lewy róg , następnie celujemy w doniczke i troszke bardziej w lewo , skok i szybko rzucić smoka i smok ląduje na a od strony ct koło skrzynek co blokuje awp'ce podgląd.

3. Respimy się od strony tt i wskakujemy na kosz celujemy w anteny potem troszke w lewo , żucamy smoka , smok ląduje na midzie na przejściu na a w ten sposub blokujemy campe dla awp , w ten prosty sposób możemy ocalić życie xd .

4. Fake defiuze , bomba zaplantowana na a żucame smoke na bombe potem klikamy e żeby zacząć rozplantowywać bombę na shifcie wycofujemy się i letko wychylamy szczelamy banie i szybko rozbrajamy bombę .

5 Jesteśmy na midzie od strony ct podchodzimy do okna celujemy w lewy górny róg bieżemy smoka i żucamy w ten sposób smok powinien wylądować przy kartonach blokując widoczność od strony tt awp wychylającym .

6. Respimy się na respie tt idziemy na a dołem mamy flash'a jesteśmy przed przejściem żucamy flash'a nad przejściem i wbiegamy na bombsajt a w żucamy wabik w strefę plantacji bomby wskakujemy na kartony poczym na schody pokazujemy ręke na przejście z mida na a szybko cofamy sie po czym wychylamy i idziemy na dół schodów pestkójemy w drewno po czym idziemy na mida od strony ct i sprawdzamy przechodzimy przez małe okienko które łonczy resp cs z midem i wiemy że bombsajt jest czysty.