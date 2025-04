Dzisiaj chce zrecenzować gre...Nikt nie zrobił o niej artykułu a według mnie jest warta zagrania.

Gra jest darmowa więc jest to zbawienie dla graczy Free to Play.

Zaczne od menu.Wita nas piękny wybór broni,a raczej nas arsenał.Zatrzymam się przy broniach,bo

mam o nich troche do powiedzenia.Mamy wiele broni do wyboru ale musimy je najpierw odblokować.

By dostać taką AWP(broń) trzeba mieć 30lv(to tylko przykład AWP w tej grze dostaje sie za wyższy lv).

Do wyboru mamy pistolety,karabiny,różne PM-y,snajperki,granaty takie jak flash czy smoke.

Bronie możemy ulepszać dodając podwójny magazynek,kolbe lub inne.Oprócz ulepszeń niektóre z

naszych broni mają tłumik od razu lub lunete.Każda z nich ma tagrze swój odrzut i swoje statystyki.

Oprócz tego od razu z boku mamy opcje,wyjście,wybór servera oraz szybkie dołączenie.



Teraz czas na najgorsze o tej grze...ona jest w 2D.

Wiem to ból ale nie ma tego złego,przez to ma małe wymagania.Muzyka i dźwieki są na bardzo

dobrym poziomie.Nie wiem czy to jest wiadome ale gra jest skupiona tylko na ukochanym multiplayer a

właściwie to nie ma singleplayera ani walki z bot'ami(tak mi się zdaje).Mamy do wyboru 3 tryby:

-Deathmatch-Nie ma litości każdego na swojej drodze zabijamy.

-Domination-Dwie drużyny walczą z sobą(ta która zdobędzie wiecej zabójst ta wygrywa)

-Normal-Dwie drużyny walczą o punkt.



Gra sie przyjemnie a moją oceną bedzie 8,5/10

Dziękuje za przeczytanie.



Pozdrawiam

kleczuspl