Zmiany cen paczek kart w Hearthstone!

2 paczki - 2,99 €

7 paczek - 9,99 €

15 paczek - 19,99 €

40 paczek - 49,99 €

60 paczek - 69,99 €

Jedno skrzydło przygody - 6,99 €

Bilet na arenę - 1,99 €

Fani produkcji Blizzarda w tym roku będą musieli poprosić swoich szefów o większe pensje,a będzie to spowodowane tym,że ceny paczek w grze idą w górę,dodatkowo planowane jest kilka dodatków.Hearthstone dawno nie przechodził tak diamteralnych zmian jak obecnie. Manowicie całkiem niedawno doszło do zmian balansu kart czy edytowania trybu areny. Teraz planowane są kolejne zmiany,które mogą znacząco uszczuplić portfele graczy.Dwudziestego drugiego marca ceny pakietów kart w grze pójdą w górę.. Powody takich zmian nie są znane,chociaż może to być spowodowane nadchodzącymi dodatkami,których wykonanie może wymagać większych nakładów pieniężnych. Pierwszy dodatek jest zaplanowany na początek kwietnia i ma nosić nazwę. Przechodząc jednak do tematu cen są one następujące:Jak widać podwyżka cen nie należy do największych,jednak niezadowolenie fanów jest widocznie niemalże na każdym kroku. Cała decyzja jest tłumaczona przez deweloperów tym,że. Jest to dosyć ciekawe tłumaczenie bo wynika z tego,że w Polsce oraz innych krajach zarabiamy wystarczająco dużo abyśmy mogli sobie pozwolić na zakup kilku lub kilkudziesięciu pakietów kart!