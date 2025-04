Android: aplikacja tygodnia #1

PodniebnySzakal

Pierwszy z... Nieokreślonej ilości cotygodniowych artykółw opisujących aplikację na Androida. Gra nie musi być wydana w danym tygodniu, po prostu podsówam pomysły w co pograć.

Tydzień 1: Case Clicker

Case Clicker to (jak sama nazwa wskazuje) gra typu clicker. Jednak nie jest taka banalna jak inne klikacze, ponieważ do bezmyślnego klikania, poniważ do gromadzenia majątku dochodzą bazowane na popularnym Counter Strike: Global Offenisve skiny oraz naklejki! Jednak przedmiotów tych nie "wyklikujemy", lecz losowo zdobywamy z ogromnego grona skrzynek, kapsół, pojemników oraz paczek. Twórcy gry udostępnili graczom także wiele opcji na stracenie (lub zyskanie) przedmiotów z ekwipunkiem. Do wybru mamy jackpot z botami, jackpot z innymi graczaki, ruletkę, obstawianie meczy oraz rzut monetą. Można także wymieniać się z innymi graczami, lecz niestety przedmioty muszą być do siebie podobne wartość, wieć nie okraść kolegi ze skórek gdy akurat poszedł do toalety ;). Dodane zostały także losowania w których szansę zdobyć możemy wydawając punkty zdobywane poprzez oglądanie reklam. W grze możemy także zakupić ogromną ilosć upgradeów, dających nam dostęp do szybszego zdobywania pieniędzy, nowych skrzynek oraz wcześniej wspomnianych opcji hazardowych. Jesli chodzi o ilośc skrzynek oraz skinó, jest ona ogromna. Prawdopodobne nie ma gracza któy zdobyłby wszystkie skórki bez cheatowania. Absolutnie wszystkei skrzynie z oryginalnego CS'a są zaimplementowane do gry, oraz kilka autorskich, i prawdopodobnie wszystkie skórki w grze. Świetne jest także to, ze co każdą większą zmianę w ekonomii Counter Strike, lub zawsze gdy Valve dodaje nową skrzynkę, twórcy Case Clicker upgradeują grę, co czyni ją niemal zawsze aktualną.