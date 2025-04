Steam to ciągle rozwijająca się platforma znajdująca się pod skrzydłami Valve. Co tym razem przygotowali dla nas pracownicy wcześniej wspomnianej firmy?Valve jest to firma powstała w 1996 roku,jej pierwszą grą było Half-Life,natomiast platformę Steam stworzono w 2003 roku. Siedziba tej ogromnej korporacji znajduje się w Stanach Zjednoczonych,według danych z 2013 roku w firmie pracuje 330 osób,a dochód wynosi siedemdziesiąt milionów dolarów amerykańskich.Od wielu lat Steam przechodzi przeróżne zmiany,poczynając od wyglądu strony głównej,a kończąc (na ten moment) na. Wcześniej podjęto decyzję o tym aby recenzje gier aktywowanych za pomocą klucza nie były wliczane do średniej. Tym razem platforma poszło krok dalej iBardzo interesujące jest to czym spowodowane jest takie zachowanie pracowników Valve istnieje jednak kilka teorii. Jednym z najcześciej przewijającyh powodów bywa ten głoszący,że korporacja chce znacząco zwiększyć swoje przyrosty bo teraz aby nasza recenzja była wliczana w średnią musimy wydać na grę jakiekolwiek pieniądze. Drugą teoria stanowi ta o tym,że deweloperzy growi podwyższali sobie średnią ocen poprzez znajomych lub swoje własne multikonta.

Widzę, że ludzie nawet nie czytają co sie piszę tylko komentują aby coś napisać. Jak nie macie nic mądrego do powiedzienia to nic nie piszcie, to zwykły spam. Co do zmian oceniania bardzo dziwne posunięcie od strony VALVE zobaczymy jak to wpłynie na całokształt STEAM.