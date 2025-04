Natus Vincere trener Sergey "Starix" Ischuk ustąpił ze swojej roli w zespole.!!!

Yogu

29-latek jest obecnie na urlopie, a jego przyszła rola jest niejasna w tej chwili. Obecnie jest zastąpiony przez analityka Andrey "Andi" Prochorow, który w swoim profilu steam, opisuje siebie jako "CS Na'Vi: GO Coach & analityk".

Andi dołączył Na`Vi podczas ESEA w środę i był na serwerze gry jako coach zespołu w ESL Pro League. Dziś rano, napisał na Twitterze, że "nadszedł czas", po "ukrywniu się w cieniu przez długi czas".

Na`Vi msuiało ulec naporom z zarządu które były przez nich zaplanowane, po okresie złej formy, widzieli że drużyna wygrała tylko jedno wydarzenie - ESL One New York - w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ale wydaje się, że obecny trener możne wnieść powiew świeżości do drużyny, i dać kolejną szansę Na`Vi na powrót na czyt. Zamiast odrzucać/rotwać zawodniakmi zarząd postanowił wymienić trenera i nie dezorganizować świetnie już dogadujących się graczy. Będziemy śledzić poczynania nowego analsityka zespołu z Urainy.

Sergey "Starix" Ischuk, był trenerem zespołu od marca 2015 r.



Link do zdjęcia i do kilku informacji odnośnie Starixa: http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/Starix