Riverdale - Świetna młodzieżowa "teen drama"!

Riverdale to amerykański serial wyprodukowany przez Archie Comics, CBS oraz Warner Bros. Opowiada o perypetiach grupy nastolatków, którzy mieszkają w tytułowym miasteczku. Serial jest luźną ekranizacją serii komiksów o Archie'm.

Riverdale jest małym amerykańskim miasteczkiem, w którym dochodzi do śmierci Jasona Blossoma. Jak się później okazuje, śmierć nastolatka to dopiero początek problemów mieszkańców Riverdale.



Głównymi bohaterami serialu są: Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones, Veronica Lodge i Cheryl Blossom. Nastolatkowie mierzą się ze swoimi codziennymi problemami, które zdają się być marginalizowane przez dorosłych. Serial to typowa "teen drama", gdzie główne wątki są związane z młodzieżą, akcja serialu jest ściśle powiązana ze szkołą - sceny często są ukazywane właśnie w niej. Źródłem większości problemów występujących w serialu są właśnie dorośli, którzy zdają się nie rozumieć własnych dzieci, kierują się własnymi interesami i potrafią postępować niemoralnie.



Ten młodzieżowy serial nie jest kolejnym infantylnym tworem. Niekiedy, podczas oglądania, można poczuć atmosferę grozy, tajemnicy, gdzie wątki są tak zawiłe, że nie jesteśmy w stanie wywnioskować po odcinku, co będzie dokładnie działo się w następnym lub jakie będzie zakończenie sezonu. Oglądaniu Riverdale towarzyszą niezliczone emocje - od zadowolenia, satysfakcji do zaskoczenia i smutku. Jest to świetna opcja dla osób, które uwielbiają filmy i seriale z wieloma "plot twistami". Kiedy myślisz, że już wszystko jest jasne jak Słońce, po 15-20 minutach oglądanie okazuje się, że wcale tak nie jest, a wątki nawet potrafią się komplikować.



Riverdale jest zdecydowanie warte polecenia. Serial emitowany jest na amerykańskim kanale CW, ale nas interesuje głównie to, że nowy odcinek możemy zobaczyć co piątek na Netflixie.



Trailer:









Autor: Pacek39