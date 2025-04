Jak zainstalować mody do FTL?

RouniX Oto krótki poradnik jak zainstalować mody do gry FTL. Nie zanalazłem takowych w języku polskim, a sam musiałem się namęczyć aby mi działały, dlatego postanowiłem napisać ten oto artykuł.

Czy znudził Ci się FTL? Chciałbyś sobie pograć w nieco bardziej urozmaiconą wersję gry? Przez steam nie da się instalować modów do tej gry, więc czy jest jakiś sposób? Oczywiście, że jest!

Pierwsze, co musimy zrobić, to ściągnąć program zwany Slipstream Mod Menager, służący właśnie do instalacji modów do FTLa. Program jest dostępny na wszystkie Windowsa, Maca i Linuxa, więc na pewno obsłuży Twój komputer. Po ściągnięciu otwieramy nasz folder.

W folderze będzimy mielki kilka innych folderów i aplikacji, ale nas będą interesować dwa: folder mods, oraz aplikacja modman. Do tego pierwszego wrzucamy wszystkie nasze pobrane mody (czyli pliki z rozszerzeniem .ftl). Co do aplikacji, po jej włączeniu powinna włączyć się konsola i główna apliakcja, ale czasami tak nie jest (włącza się tylko aplikacja bez konsoli) dlatego też lepiej sobie ją także włączyć - będzie się gdzieś tam znajdować, trzeba ją tylko znaleźć. Konsola się przydaje gdyby wyskoczył nam jakiś błąd, wszystko byłoby tam widać. No dobra, kiedy wszytskie pliki z rozszerzeniem .ftl wrzuciliście do mods, pora włączyć SMM.

Teraz klikamy we wszystkie mody, jakie chcemy aby znalazły się w naszej grze. Kiedy już to zrobimy, klikamy patch. Trzeba chwilę odczekać, aż SMM zaaplikuje mody do FTL, i możemy grać!

Jednak podczas grania na sytarszych komputerach (takich jak mój :D) może pojawić się pewien problem - otóż kiedy chcemy włączyć grę z zaaplikowanymi modami, ona się zawiesza, kiedy wybierzemy statke i klikniemy "play", bądź nawet kiedy klikniemy "play" jeszcze w menu głównym. Jak sobie z tym poradzić?

Na początek należy sprawdzić ile ramu pobiera nasza gra w menadżerze zadań - jeżeli będzie dosyć mało, (poniżej 1 GB) należy zwiększyć priorytet grze, a jeżeli ok 2 GB, to należy zainstalować program o wdzięcznej nazwie Large Adress Aware. Służy on do zwiększania ilości RAMu jaki komputer mógł przekazać danemu programowi. Po zainstalowaniu jego po prostu w niego wchodzimy. Dajemy tam adres naszego FTL, klikamy ten kwadracik ( Ważne: nie zalecam używania tego programu dla komputerów poniżej 2 GB) po czym zapisujemy zmiany. Od teraz gra powinna nam już chodzić.

jimmi23a no tak jakos



SimONek Własnie

RouniX widze, ze sobie expa nabijacie :D

malxmel Tbh to mało czytelne jak dla mnie, przykładaj się bardziej do jakości ;)

RouniX Postaram się :)

kitiket1221 nie rozumiem XD



Santix24 Mało czytelne

Matrix111 Dzięki

Norbi9800 Thx

RouniX Cóż, cały ten mój wywód miał z poczatku być artykułem, ale gamehag uznał, że nim nie będzie i wstawił to jako tat na forum, i to dlatego tak malo czytelne.

RouniX jako post* autotorekta :/

ufolud danke sztefn

exxY DZIENKI ZIOM ZIOMOWA ZA RADY I INSTRUKCJE





andref__casedropeu DZIENKI ZIOM ZIOMOWA ZA RADY I INSTRUKCJE

jezufiusz DDDXOto krótki poradnik jak zainstalować mody do gry FTL. Nie zanalazłem takowych w języku polskim, a sam musiałem się namęczyć aby mi działały, dlatego postanowiłem napisać ten oto artykuł.

Czy znudził Ci się FTL? Chciałbyś sobie pograć w nieco bardziej urozmaiconą wersję gry? Przez steam nie da się instalować modów do tej gry, więc czy jest jakiś sposób? Oczywiście, że jest!

Pierwsze, co musimy zrobić, to ściągnąć program zwany Slipstream Mod Menager, służący właśnie do instalacji modów do FTLa. Program jest dostępny na wszystkie Windowsa, Maca i Linuxa, więc na pewno obsłuży Twój komputer. Po ściągnięciu otwieramy nasz folder.

W folderze będzimy mielki kilka innych folderów i aplikacji, ale nas będą interesować dwa: folder mods, oraz aplikacja modman. Do tego pierwszego wrzucamy wszystkie nasze pobrane mody (czyli pliki z rozszerzeniem .ftl). Co do aplikacji, po jej włączeniu powinna włączyć się konsola i główna apliakcja, ale czasami tak nie jest (włącza się tylko aplikacja bez konsoli) dlatego też lepiej sobie ją także włączyć - będzie się gdzieś tam znajdować, trzeba ją tylko znaleźć. Konsola się przydaje gdyby wyskoczył nam jakiś błąd, wszystko byłoby tam widać. No dobra, kiedy wszytskie pliki z rozszerzeniem .ftl wrzuciliście do mods, pora włączyć SMM.

Teraz klikamy we wszystkie mody, jakie chcemy aby znalazły się w naszej grze. Kiedy już to zrobimy, klikamy patch. Trzeba chwilę odczekać, aż SMM zaaplikuje mody do FTL, i możemy grać!

Jednak podczas grania na sytarszych komputerach (takich jak mój :D) może pojawić się pewien problem - otóż kiedy chcemy włączyć grę z zaaplikowanymi modami, ona się zawiesza, kiedy wybierzemy statke i klikniemy "play", bądź nawet kiedy klikniemy "play" jeszcze w menu głównym. Jak sobie z tym poradzić?

Na początek należy sprawdzić ile ramu pobiera nasza gra w menadżerze zadań - jeżeli będzie dosyć mało, (poniżej 1 GB) należy zwiększyć priorytet grze, a jeżeli ok 2 GB, to należy zainstalować program o