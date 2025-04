PENTA Sports ogłasza nowy skład CS:GO! Do PENTA dołączy Polak!

Jak wiemy,miało problemy ze złożeniem pełnego składu reprezentacji w rozgrywkach Counter-Strike'a: Global Offensive w ostatnim czasie. Problem zdaje się być rozwiązany.Mowa o, który funkcjonuje pod pseudonimem. Oprócz Polaka, do ekipy dołączyli równieżoraz. Tym samym, dołączyli oni do, którzy reprezentowali PENTA Sports w ciągu ostatnich miesięcy.PENTA Sports wyraziło swoje stanowisko na temat zatrudnienia nowych graczy, pożegnania się ze. Przeprosili również fanów za ich oczekiwanie na pełny "line-up":

"Minęło sporo czasu, odkąd PENTA Sports miało pełny, pięcioosobowy skład. Przepraszamy wszystkich naszych fanów, którzy musieli czekać na to bardzo długo. Po pewnym czasie testowania graczy, wyłoniliśmy optymalny skład na 2017 rok. Z przykrością, musimy rozstać się ze Stefanem "stfN" Seierem, ponieważ nie jest on w stanie grać w CS:GO na pełen etat. Chcielibyśmy podziękować Stefanowi za wysiłek i starania podczas ostatnich miesięcy, i życzyć mu wszystkiego najlepszego w przyszłości.

Wraz z zatrudnieniem Pawła "innocent" Mocka, Kevina "HS" Tarna, Jesse’a "zehN" Linjala, zakontraktowaliśmy nie tylko trzech doświadczonych graczy, ale jesteśmy też pewni tego, że zatrudniliśmy trzech odpowiednich zawodników do drużyny.

Teraz pozostaje nam czekać na szczególne chwile z naszą drużyną. Będziemy wspierali naszych graczy w najlepszy możliwy sposób.

– zarząd PENTA Sports"



Na temat swojego dołączenia, wypowiedział się również Paweł "innocent" Mocek:





"Po długim czasie szukania odpowiedniej drużyny, jestem szczęśliwy, że dołączyłem do PENTA Sports. Najbardziej przekonały mnie do tego: etyka pracy graczy PENTA Sports i ich poważne podejście do gry oraz ogólny porządek wewnątrz organizacji. W końcu będę w stanie wypełnić rolę w drużynie, z którą czuję się komfortowo. Mam nadzieję, że wykorzystam tę szansę, by na nowo zabłysnąć w świecie CS:GO."





Autor: Pacek39