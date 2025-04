Ile kobiet gra w gry?

Badania każą nam wierzyć, że kobiet jest tyle samo w grach co mężczyzn, ale przecież trudno nam w to uwierzyć. Dlaczego tak jest?Według badań w 2016 w USAto panowie, ato panie, jednak w Polsce mężczyżni to, a kobiety to. Każdy z nas zada sobie pytanie: Gdzie są te kobiety?.Wystarczy że zajrzymy do badań odnoszących się do tego w co grają kobiety i wszystko wyjaśnione.W co najwięcej grają kobiety:1. Match 32. Symulatory rodziny lub farmy3. Puzzle4. Atmospheric Exploration5. Interactive dramaNależy również dodać, że dziewczyny dużo więcej grają w gry przeglądarkowe, facebookowe oraz w gry na telefony, niż w gry do pobrania na komputer lub konsole.Najbardziej zdominowane przez mężczyzn gatunki to:1. Gry sportowe2. Taktyczne strzelanki3. Wyścigi4. FPS-y5. Strategiczne6. MOBAMimo tego że w najpopularniejsze gatunki gier e-sportowych, czyli MOBA i FPS gra nie wiele kobiet liczba ta z roku na rok rośnie. Ciekawe kiedy zobaczymy kobiety na turniejache-sportowych i czy będą grały razem z mężczyznami, czy raczej osobno jak ma to miejsce w zwykłym sporcie. Warto dodać że na twitchu jest sporo gamerek często o wysokich umiejętnościach. Ja osobiście wolałbym, żeby rozgrywki kobiet odbywały się osobno.