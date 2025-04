Nintendo Switch. "Doskonała" konsola

Joycon prawy nie reaguje. Myślałem że brudne styki. Wyjąłem go... i już nie włożyłem. Ekran zaczął wariować. Czarne plamy, biel lekko żółta. Piski. Coś a'la stary telewizor CRT. Po 20 muntach "zabawy" konsola ZDECHŁA. Już nie wstała.

Tiaaa... Switch... Nie ma to jak dobra premiera od Nintendo.Tiaaa... Switch... Nie ma to jak dobra premiera od Nintendo.Kupiłem 4 marca, na premierę, Nintendo Switcha. Sprowadzoną z Japonii, z Tokyo, od znajomego. Kupił dwie sztuki w "priorderze" i jedną odsprzedał mi za 70% oryginalnej ceny. To był jeden z większych błędów mojego życia.Po włączeniu Switcha wszystko działało. Było późno i szedłem już spać, zostawiłem konsolę aby się naładowała. Rano po jej włączeniu, SZOK.Polecam każdemu czekać około 3-4 miesięcy po premierze, mam nadzieję że Nintendo naprawi wtedy wszystkie problemy. Jak na razie przestrzegam wszystkich przed Switchem. Nie jestem jedyną osobą z tymi problemami - na YT jest około 20 minutowy film który pokazuje wiele problemów ludzi z różnych stron świata. Wii także kupiłem na premierę i z nim takich problemów nie było - ja rozumiem, że switch, że super hiper innowacja, no ale błagam Was*, dlaczego ta konsola nie działa? Niestety Nintendo zaczyna się już od dawna psuć. Wii U było średnio dobre, Wii było cudowne. Najnowszą dobrą konsolą od Nintendo jest 3DS. Czekam jednak na port Osu! na Switcha, to kupię w ciemno. Dziękuję za czytanie, ja wracam do mojego starego, dobrego, DZIAŁAJĄCEGO DS'a.