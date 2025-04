RenegadeLine



Czym w ogóle jest ta gra?

Jak powstaje? Jak się rozwija?

Czy KTOKOLWIEK w ogóle zna ten tytuł?!?

Przekonajmy się po przybliżeniu pewnych ciekawych spraw.

RenegadeLine



Jest to gra F2P z małymi mikropłatnościami, które mogą w znacznym stopniu uprzyjemnić rozgrywkę.

RG jest grą umieszczoną w klimacie multiplayer z widokiem z trzeciej osoby.

Komiczna strzelanka wydana i systematycznie doskonalona przez firmę Raw Vengeance Games.

Otwarta beta jest możliwa do przetestowania już od końca lutego 2017!

Jest to więc duży świeżak, który ma szansę zaistnieć i podbyć rynek gier w roku 2017!



W grze występują 2 frakcje - to my decydujemy, w której z nich będziemy.

Są dostępne także 4 różne klasy postaci.



Sama gra jest możliwa do testowania z licznymi modyfikacjami, które sprawiają, że nasza rozgrywka staje się o niebo lepsza. Ładniejsza oprawa graficzna, która i tak już w podstawie naprawdę DUŻO sobą oferuje zachwyci na pewno wielu fanów gier umieszczonych w klimacie kartonowych strzelanek MMORPG.

Nie jest ona z pewnością realistyczna. Postacie kreowane są bardzo precyzyjnie, doskonale i rodem jak z kreskówki!



Jaka jest historia powstawania RGLine?



Otóż przed rozpoczęciem prac niezbędnych do funkcjonowania tej gry istniała bardzo podobna gra, właściwie... Taka sama... Nazywała się Battlefield Heroes.

Gra była dewelopowana przez firmę Microsoft od 2009 roku. Niestety w roku 2015 Microsoft z uwagi na spadającą liczbę odbiorców zdecydował się pozamykać kilka swoich gier i skupić się na tych najważniejszych. Upadł właśnie m.i.n. Battlefield Heroes.

Był to tytuł magiczny, gdzie można było spędzić naprawdę bardzo długie godziny dobrze się przy tym bawiąc.

Weterani tej gry mocno się oburzyli, tupnęli nogą i protestowali w tej sprawie, co mimo wszystko nieuchroniło BFH przed upadkiem.



Co więc zrobili?



Jak się już pewnie domyślacie stworzyli klona, który ma być rekompensatą dla ( nieukrywajmy ) nadal sporej liczby fanów BFH.

Prace nad RGLine ruszyły już tydzień po upadku legendarnego tytułu. Gra jest dewelopowana i ulepszana od roku 2015. Każdego dnia, twórcy starają się odwzorowywać ją, doskonalić i wpasować w klimat, za którym gracze tęsknią. Miejmy nadzieję, że się im to uda.



Moja subiektywna ocena tej gry to: 9.5/10

Dlaczego taka ocena, a nie inna?

Uważam, że gra w pełni zasługuje na tę ocenę, ponieważ jest tworzona w idealnym stopniu i dopracowywana w najmniejszych szczegółach przez świetnych twórców.

Pół punkcika zostawiam jako pstryczek w nos twórcom, żeby nie stracili apetytu na rozwijanie tej gry i nie zawiedli swoich fanów - co raczej na pewno się NIE zdarzy! ;-)



A jaka jest Wasza opinia o tej grze?

Czekam na komentarze!