The Legend of The Dark Witch - Recenzja

The Legend of The Dark Witch, niewielka ale wciągająca gra 2D. Mimo tego, że jest krótka, da się ją przejść na trzech poziomach trudności. Jest to speedrunner, ponieważ każdy poziom liczy czas, jaki wykorzystaliśmy do pokonania go. Recenzja zawiera spojlery.

The Legend of The Dark Witch na początku mnie nie zachwycała, pixelowa grafika jest zdecydowanie na plus, lecz nie przepadałem za speedrunnerami. Lecz ta gra to nie do końca speedrunner, znajdują się w niej "znajdźki" oraz pewnym paradoksem jest to, że pokonując wrogów otrzymujemy punkty, za które możemy ulepszyć m.in. siłę naszych pocisków, bądź ilość żyć, a przecież w speedrunnerach nie chodzi o zabijanie wrogów, nieprawdaż?

Niestety sterowanie na klawiaturze może okazać się kłopotliwe, więc zalecam granie w The Legend of The Dark Witch na padzie.

Gra kładzie również silny nacisk na osiągnięcia na przykłaz za każdego bossa, którego pokaonamy bez utraty życia, otrzymujemy osiągnięcie. Jest to dość trudne, szczególnie dla osoby która nie miała do czynienia z podobnymi grami. Mi udało się zdobyć tylko jedno, spośród 23 osiągnięć... obejrzenie zakończenia, lecz do tej gry wrócę, aby resztę osiągnięć zebrać. Z reguły nie zwracam uwagi na osiągnięcia w grach, lecz ta gra stawia przed nami wyzwanie, wyzwanie które chcemy podjąć.

Grę zaczynamy jako Zizou, a po pokonaniu ostatniego bossa, którym jest Riva, mamy szansę przejść ją od nowa, lecz tym razem grająć naszym antagonistą, Rivą. Każda z tych postaci ma zupełnie inne umiejętności, więc rozgrywka wygląda zupełnie inaczej, przykładowo, atak podstawowy Zizou to strzała o nieograniczonym zasięgu, lecz niewielkiej mocy, natomiast atak podstawowy Rivii to niewielki pocisk o bardzo małym zasięgu i również niewielkiej mocy, lecz możesz przytrzymać dłużej przycisk ataku, by go "naładować". Po pokonianiu każdego z sześciu pierwszych bossów, otrzymujemy dodatkowy atak, który był używany przez bossa którego pokonaliśmy, co wraz z opcją ulepszania atrybutów naszej postaci, sprawia, że wyraźnie odczuwamy progress i stajemy się silniejsi, wraz z biegiem gry. Pierwsze sześć poziomów możemy pokonać w dowolniej kolejności, dzięki czemu gdy jeden z poziomów sprawia nam większe trudnośi, możemy zająć się innym.

Gra posiada fabułę, która nie jest skomplikowana i mało wyrazista przez co nie zwracamy na nią szczególnej uwagi. Gra posiada japoński dubbing oraz angielskie napisy, została wydana na Nintendo 3DS oraz na Steam, jej cena na Steam to 4,99€. Czy to dużo? Uważam, że biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje nam gra, jest to odpowiednia cena.



PODSUMOWANIE



Plusy

+ niewątpliwa radość z gry

+ chce się do niej wracać

+ nie nudzi się szybko

+ pixelowa grafika

+ dobra oprawa audio

+ gameplay

+ ogrom sposobów na przejście gry



Minusy

- kiepskie sterowanie na klawiaturze

- słaba fabuła

- cena (dla niektórych)

- w niektórych momentach możesz się lekko zdenerwować

- dodatkowe tryby gry, odblokujemy dopiero po wykonaniu określonych zadań



Podsumowując, jest to ciekawa gra w którą naprawdę warto zainwestować, szczególnie jeśli lubisz speedrunnery. Jestem pewiem, że nie będziesz się przy niej nudził :).