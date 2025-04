Kobiety w League of Legends.

Marzec niepodwarzalnie podporządkowany jest płci żeńskiej, w końcu to miesiąc w którym mają swoje święto. Z tej okazji postaram przybliżyć się Wam sprawę kobiet w League of Legends.

W league of legends mamy do czynienia z 43 bohaterami płci męskiej. Zobaczmy, w jakich rolach najczęściej występują owe Bohaterki:

Zabójca- 5 bohaterek: Akali,Evelynn,Katarina,Le Blanc oraz Nidalee

Wojownik- 8 bohaterek: Camille,Diana,Fiora,Illaoli, Irelia,Riven,Shyvana oraz Vi

Mag- 13 bohaterek: Ahri,Anivia,Annie,Cassiopeia,Elise,Karma,Lissandra,Lux,Morgana,Orianna,Syndra,Taliyah oraz Zyra

Strzelec-9 bohaterek: Ashe,Caytlin,Jinx,Kalista,Miss Fortune,Quinn,Sivir,Tristana oraz Vayne

Wsparcie-9 bohaterek: Janna,Lulu,Nami,Sona,Soraka

Obrońca-3 bohaterki: Leona,Poppy i Sejuani

Jak widać RIOTerzy wizualizują sobie płeć żeńską najczęściej jako niebezpieczną i zadziorną kobietę, która potrafi się postawić i walczyć o swoje. Swoją drogą można mniemać, że w tej roli widzimy tak dużo bohaterek, ponieważ stereotyp średniowiecznje czarownicy jest chyba najbardzije realny.

Najmniej bohaterek znajdziemy w kategorii obrońca, bo tylko 3. Tutaj pewnie do głosu dojdą wszyscy Ci, którzy uważają że miejsce kobiety na pewno nie powinno znajdować się na polu bitwy. Mimo tego, Leona,Poppy i Sejuani to takie szprychy, że łatwo się nie dadzą i nie warto z nimi zadzierać. Leona w końcu musi mieć w sobie to coś, skoro powoduje, żę przeciwnik nie może ruszyć się przy niej z miejsca.



Ciekawostką jest to, że w Iranie wszystkie bohaterki są zablokowane. Spytacie dlaczego? Otóż według władz w Iranie nasze bohaterki sa za bardzo...SEKSOWNE,a pro po wyglądu naszych bohaterek, to co powiecie na ranking 10 NAJSEKSOWNIEJSZYCH BOHATEREK?