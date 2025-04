Recenzja - Lego City Undercover

DeluxaPL

Gra Lego City Undercover została wydana 18 marca 2013 roku, wyłącznie na konsolę WiiU, lecz już 7 kwietnia pojawi się ona także na PC oraz konsole 8 generacji. Stworzyło ją Brytyjskie studio, TT Games, które jest odpowiedzialne za inne gry z serii Lego.

W tej części, głównym bohaterem jest Chase McCain, policjant, który po 2 latach nieobecności, wraca do Lego City, by złapać niebezpiecznego bandytę, Rexa Fury, oraz dowiedzieć się kto jest odpowiedzialny za jego ucieczkę z więzienia. Jednak by to zrobić, Chase musi wniknąć do organizacji przestępczej. Fabuła nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać że głównymi odbiorcami tej gry są dzieci. Co nie oznacza że scenariusz został napisany byle jak, wręcz przeciwnie.

Gameplay nie różni się zbytnio innych gier z klockami w roli głównej. Nadal będziemy niszczyć klockowe budowle, zbierać pieniądze za które będziemy mogli kupować dodatkowe pojazdy itp. Co do pojazdów, gracz ma możliwość poruszania się wieloma środkami transportu, m.in samochodami, helikopterami, łodziami, koniem, a nawet na szkielecie dinozaura. Miasto po którym przyjdzie nam się poruszać podzielone jest na dzielnice, każda z nich wzorowana jest na innym mieście, takim jak Nowy Jork, czy San Francisco. Gra pomimo że jest świetna, nie jest pozbawiona wad. Jedną z nich są bardzo długie czasy ładowania poziomów, nie przeszkadza to jakoś w rozgrywce, ale należy o tym wspomnieć. Brakuje także lokalnego trybu kooperacyjego, który obecny był we wszystkich poprzednich częściach gier Lego.

Podsumowując, gra Lego City Undercover to świetna produkcja, odpowiednia zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zaletą jest świetnie napisana historia oraz humor. Duży otwarty świat, z masą znajdziek oraz ogromną ilością rzeczy do odblokowania za wirtualną walutę. Brakuje oczywiście trybu dla dwóch graczy, ale ten ma pojawić się w zremasterowanej wersji na PC i konsole. Premiera już na początku kwietnia tego roku!