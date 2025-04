polly

Być może po ostatniej pladze botów w CS:GO które wchodziły do każdego lobby (niezależnie od tego czy było publiczne czy prywatne) i przekazywały informacje że gracze mają dostyć grania z cheaterami i Valve powinno coś z tym zrobić i faktycznie coś zrobiło.

W CS:GO mamy doczynienia z dużą ilością cheaterów, miał to zmienić prime MM, ale wystarczy założyć nowy numer telefonu i już można grać prime MM na nowym koncie. Bez wątpienia najgorszym cheatem jest spinbot, który mimo tego że jest odrazu zauważalny przez graczy już na rozgrzewce, jest stanowczo zbyt popularny. System VAC nie jest trudny do obejścia przez twórców cheatów. Na reddicie powstał temat o tym dlaczego użytkownicy spinbota nie są automatycznie wyżucani wypowiedział się pod nim pracownik valve. Powiedział że developerzy cheatów zawsze znajdą jakiś sposób aby przechytrzyć VAC dlatego valve pracuje nowy system ma analizować zachowanie cheaterów i odróżniać je od uczciwych graczy, a następnie podawać ich do overwatcha, jeżeli nowy system się sprawdzi będzie automatycznie przyznawał blokady VAC. Pracownik też powiedział również że wyniki są obiecującą i prace będą kontynułowane. Ciekawe tylko czy wszystkie blokady będą słuszne, możliwe że system ten nie będzie nieomylny i będzie niesłusznie karał graczy, jednak narazie wyniki są podawane najpierw do overwatcha i aby dostać blokade ponad 60% osób musi przyznać że oszukiwałeś. Teraz cheater nie musi dostać 10 reaportów aby trafić do overwatcha może tam trafić automatycznie. Co więcej strony które oferowały sprzedaż oprogramowania wspomagającego nagle odmawiają ich sprzedaży, bo nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż wykrywalnych cheatów, wszystkie te strony zaprzestały sprzedawać swoje oprogramowanie w tym samym czasie. Miejmy nadzieje że oszuści będą wyrzucani z meczu już podczas rozgrzewki. Pozostaje nam trzymać kcióki za system VAC i obserwować jego działanie.