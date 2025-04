The Sims, jak to się zaczęło.

DeluxaPL

Serię gier The Sims zna chyba każdy, ale mało kto wie jak ona powstała. W tym artykule, spróbuję wam przedstawić ten proces.

The Sims jako pomysł zrodził się w 1991 roku, niedługo po pożarze domu głównego projektanta "SimCity", Willa Wrighta. Myślał on o stworzeniu "wirtualnego domku dla lalek", w którym gracz kontrolowałby stworzonych przez siebie wirtualnych ludzi. Na początku, Will stworzył projekt "Home Tactics", czyli grę polegającą na projektowaniu domów. Nie stworzył jej jednak, ponieważ otrzymał od wydawcy informacje, by bardziej skupić się na przeżyciach wirtualnych ludzi. W 1995 roku rozpoczęły się prace nad grą "The Sims". Nikt z wydawców nie wiedział, że zostanie ona najlepiej sprzedającą się grą na świecie.

W lutym 2000 roku zostaję wydana gra "The Sims", gracze są zachwyceni. Do tej pory, sprzedane zostało ponad 16 mln kopii tej gry. Pierwsze Simsy doczekały się także wielu dodatków, dzięki którym nasi podopieczni mogli zaadoptować zwierzęta, lub pójść do miasta.

W 2004 roku, wydana zostaje kontynuacja: "The Sims 2". Ponad tydzień po premierze, sprzedanych zostaje 1 milion kopii. Następna część oferuje bardziej zaawansowany system tworzenia simów, oraz nową grafikę w pełnym trójwymiarze. Druga część była najbardziej innowacyjną ze wszystkich. Od teraz simowie mogli mieć własny charakter, cechy, lęki. Tworzenie postaci nie ograniczało się do wyboru głowy i tułowia, każdą część twarzy można było dowolnie konfigurować, a także można było ubierać swojego Sima na wiele różnych sposobów.

W 2009 wydana zostaje trzecia część "Simsów". Odnosi jeszcze większy sukces niż poprzednie części, osiągając 1.4 mln sprzedanych kopii w pierwszym tygodniu od wydania. Ta część nie była tak rewolucyjna jak poprzednia. Wiele rzeczy z dwójki zostało poprawiony lub ulepszonych. Simowie mogli podróżować po całym mieście, spotykać się z innymi. Po premierze, wydane zostało 20 dodatków oraz pakietów akcesoriów, dodających do gry nowe mechaniki, miasta, meble, ubrania, fryzury itp.

Ostatnią częścią Simsów, jest "The Sims 4", wydana we wrześniu 2014 roku. Ta część nie odniosła już sukcesu takiego jak poprzednicy. Z gry zostały wycięte rewolucyjne mechaniki wprowadzone w poprzedniej części. Simowie nie mogą poruszać się po całym mieście bez ekranów ładowania, nie zobaczymy także małych dzieci ani basenów. Twórcy jednak próbują dodawać to wszystko w dodatkach i aktualizacjach. Nie pomogły także spore wymagania sprzętowe. Poprzednie odsłony ruszały na sprzęcie sprzed paru lat od premiery.

Mam nadzieję że artykuł wam się spodobał :)