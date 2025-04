Najlepsze karty graficzne do 500, 800, i 1000zł !

Zobacz jakie karty najlepiej kupić jeśli nie chcesz żeby twoja gra się zacinała.Nikt nie lubi kiedy wymagania jakiejś gry okazują się za mocne na jego maszynę, często przyczyta to przestarzała karta graficza, w tym rankingu zobaczysz jakie karty warto kupić kiedy przyjdzie czas na zmiane.Na pierwszy ogien karta za 500zł, w tej cenie możemy dostać kartę która nie do końca poradzi sobie z najnowszymi tytułami, jednak będzie idealna do mniej wymagających gier takich jak League of Legends czy Counter Strike Global Offensive.W tej kwocie polecam. Kosztuje ona nieco więcej niż 500zł lecz warto dodać te 20 czy 30 złKarta ta pochodzi z najnowszej serii zielonych (architektura Pascal), jest to bardzo mała karta która powinna zmieścić się do każdej obudowy, zajmuje 2 sloty, jest pozbawiona dodatkowej wtyczki zasilającej co sprawia że pobiera bardzo mało prądu, taktowanie bazowe rdzenia wynosi 1419 Mhz jednak taktowanie realne w grach wyniosło 1519 Mhz, 2gb pamięci ddr5, temperatura pod obciążeniem wynosi tylko 60 stopni celciusza.CS:GO (ustawienia bardzo wysokie, 1080p) 134 - 180 FPSGTA:V (ustawienia średnie, 1080p) 83 - 90 FPSFALLOUT 4 (ustawienia średnie, 1080p) 54 - 60 FPSWiedźmin 3: Dziki Gon (ustawienia średnie, 1080p) 40 - 44 FPSWynik w 3dMark'u: 3002 punkty.(na zdjęciu model MSI)Karta graficznazostała oparta o architekturę rdzenia o nazwie kodowej „Polaris” i jest pierwszym przedstawicielem zupełnie nowej generacji kart graficznych od AMD. Taktowanie GPU wynosi, pamięć natomiast osiąga 6600 MHz (efektywnie). Karta ta wyposażona jest we wszystkie najnowsze technologie radeona, takie jakWiedźmin3: Dziki Gon (ustawienia ultra, 1080p) 39 - 45 FPSRise of the Tomb Rider (ustawienia wysokie, 1080p) 57 - 63 FPSBattlefield 4 (ustawienia ultra, 1080p) 61 - 75 FPSGTA:V (ustawienia b.wysokie, 1080p) 42 - 52 FPSTutaj wybór był prostyTo karta podkręcona względem ustawień referencyjnych już w fabrycznej konfiguracji, bo taktowanie bazowe zamiast 1506 MHz wynosi 1569 MHz, a więc jest o 4% szybsze. Taktowanie pamięci pozostało niezmienione.Taktowanie bazowe rdzenia 1569 MhzRealne taktowanie w grach 1873 MhzTaktowanie pamięci 2002 MhzPamięć DDR5 / 3gbCS:GO (bardzo wysokie, 1440p) 188 - 223 FPSFallout 4 (ultra, 1080p) 49 - 61 FPSGTA:V (bardzo wysokie, 1080p) 58 - 63 FPS