E-sport przez ostatnich kilka lat bardzo mocno się rozwninął ,granie w gry zawodowo stało się prawdziwą pracą.

E-sportowiec ,aby coś osiągnąć musi poświęcić tyle czasu co prawdziwy sportowiec ,dlatego należy im się taki sam szacunek. Dorośli ludzie ,którzy

nie interesują się tematyką E-sportu nie potrafią zrozumieć jakim cudem to przyciąga tyle osób.



Opowiem krótką historie z mojego życia ,kiedyś na lekcji nauczycielka zadała pytanie do klasy ,,kim chcemy zostać w przyszłości?''.Jeden z kolegów powiedział ,że chciałby profesionalnie grać w piłke nożną ,drugi odpowiedział ,

że jego marzeniem jest bycie e-sportowcem ,nauczycielka kiedy to usłyszała wybuchła śmiechem i z letkim uśmiechem spytała się ,,jak chcesz się z tego utrzymać?''. Na nic zdały się tłumaczenia ,że E-sport w dzisiejszych czasach to nie tylko jakieś tam hobby czy zajęcie nudy ,ale prawdziwa pasja ,taka sama jak piłka nożna czy siatkówka ,ale postrzegania człowieka który uważą ,że gry to tylko głupi zjadacz czasu i ogólne zło ,bo przecież w tych grach się strzela i zabija. Według mnie obaj koledzy mają takie same szanse na spełnienie swoich marzeń ,dlaczego?

Obydwoje muszą poświecić wiele na treningi ,obydwóch czeka wiele wyrzeceń i obydwoje chcą robić to co kochają robić w życiu. Jeśki ktoś myśli ,że E-sportowiec to tylko otyły człowiek który przegrał życie to niech zobaczy zdjęcie Pashy albo zarobki Snaxa. W życiu trzeba spełniać swoje marzenia ,nawet jeśli innym wydaje się ,że są one bezsensu ,człowiek bez celu w życiu jest pusty.