BanekX

W unturned stacja radia? coś nowego?

ma powstać unturned 2?!

W unturned prawdopodobnie ma zostać dodane Stacja Radia.



W komentarzach było napisane po co to? unturned to survival a nie...

Według mnie to by było dość ciekawe a wy jak myślicie ? to taki Artykuł który nie przypomina go xD

A czy nelson to doda? przykonamy się może w unturned 2?



Właśnie! unturned 2? przecież nie ma tego może 2.0 ale aktulizacja była prawie 3 lata temu albo 2 heh

Mówią że nelson jak będzie unturned 4.0 to zacznie robić unturned 2 ale nie sam z tymi co robił mapę Hawaje

Unturned 2.0 ma być coś podobne do Dayz+Rust czy to prawda nie wiadomo ale warto to było napisać

(Według mnie)

Może teraz coś innego o innych grach? wtedy to będzie artykuł



A teraz bonus (+)

Nowe skiny w unturned przez graczy

Nowe skrzynki

Nowa mapa (info w 40% zgodne) ale wole to napisać :p nazwa mapy NIE WIADOMO

Nelson I Autorzy mapy Hawaje robią razem gre? bzdura :/

Nowe questy w unturned

Fabuła w unturned? teraz możliwe!

Nowe Super Mody

Virtus pro odpada <-- w unturned? nie w csie cooo każdy to wie ale ciiii xd

Klęska Graczy W unturned (Banek MrKasidus61 Pixel) admini wygrali z nimi















i to nie jest żeby zdobyć klejnoty :3







A teraz jaki będę pisać artykuł (wtedy to będzie można nazwać artykułem)

~TF2 (TeamFortress2)

~Cs:Go (Counter-Strike:Global Offensive)

To tyle ;d