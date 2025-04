Najlepsze skiny do CS:GO [cz.3] w okolicach 25€

To już trzecia część serii "Najlepsze skiny do". Dziś skupię się na skinach do kwoty 25€, aby obejrzeć najlepsze zestaweinie skinów do tej kwoty, czytaj dalej!

Jak we wcześniejszych artykułach z tej serii, skupię się na skinach do

-AK-47

-M4A4/ M4A4-S

-AWP

-GLOCK-18

-P200/ USP-S

lekko używanych oraz przetestowanych w boju. Gdy już przypmnieliśmy sobie zasady, przejdźmy do zestawienia!

Lekko Używana Broń Nazwa Skina +ew. Tłumik Cena Cena +Tłumik AK-47 Kartel ® Kartel ® 3.59€ 3.59€ M4A4/M4A4-2 Smoczy władca ® Obrońca ® 6.40€ 6.28€ AWP Corticera ® Corticera ® 6.90€ 6.90€ GLOCK-18 Żywiołak wody ® Żywiołak wody ® 4.34€ 4.34€ P200/USP-S Smok cesarski ® Kajman ® 2.34€ 4.32€ SUMA 23.57€ 25,43€

Jak można zauważyć, wszystkie skiny są jakości koloru "różowego". Przy zestawie broni bez tłumika zaoszczędzimy ok. 1€, a przy wersji z tłumikiem będziemy musieli dopłacić kilkadziesiąt centów. Co do estetyki, to wkroczyliśmy już w ten przedział, w którym nie ma już brzydkich skinów.

Przetestowane w boju Broń Nazwa Skina +ew. Tłumik Cena Cena +Tłumik AK-47 Kartel ® Kartel ® 3.02€ 3.02€ M4A4/M4A4-2 Deszcz Kul © Cyrex © 6.50€ 8.87€ AWP Corticera ® Corticera ® 6.44€ 6.44€ GLOCK-18 Żywiołak wody ® Żywiołak wody ® 3.37€ 3.37€ P200/USP-S Żywiołak Ognia © Kajman ® 5.67€ 3.77€ SUMA 25€ 25.47€

Dzięki zakupowi broni o 1 klase wyglądową niżej, które de facto nie różnią się za bardzo zyskaliśmy 2 (w przypadku zestawu broni bez tłumików) lub 1 (w przypadku zestawu broni z tłumikami) skiny i o jakości „czerwonej”. Jest to bardzo dobry wynik. Warto dodać że w pierwszym zestawieniu, cena skinów wyniosła dokładnie 25€!. Nie pozsotaje nic tylko zbierać punkty na gamehag.com i wybrać tę kwotę na swój steam.