Guns Of The Icarus Online - Multiplayerowa Gra Kooperacyjna W Której Jesteśmy Członkiem Drużyny Sterowca Bojowego

julbar

Witam opowiem wam nieco o bardzo ciekawej grze kooperacyjnej, Guns Of The Icarus.

"Guns Of The Icarus Online" gra wydana przez Muse Games, jest dostępna na komputery z systemem Windows, Mac, oraz Linux. Mamy doczynienia z grą multiplayer, w której zwykle dwie, cztero-osobowe drużyny prowadzą bitwe na statkach powietrznych. Każdy gracz ma do wyboru klasę, która ma swoje zadanie do wykonania na statku, do wyboru mamy: Engineer, naprawia statek, i gasi pożary. Gunner, jego specjalizacją jest strzelanie z różnorakich dział. Pilot, steruje statkiem, wykonuje manewry, dzięki którym Gunner ma dobrą pozycję do ostrzału przeciwnika. Warto dodać że każda klasa może wykonywać czynności przeciwnej, np. inżynier może strzelać z działa, a Gunner może naprawiać statek, jednak zadanie przeznaczone dla naszej klasy zostanie wykonane najefektywniej. Mamy do wyboru całkiem sporo statków, każde mają inne działa, i kształt. Sama rozgrywka jest bardzo dynamiczna, i dostarcza wiele emocji: inżynier biega po statku naprawiając różne jego elementy, Gunner napaża z dział, podczas gdy Pilot próbuje staranować wroga, grafika w grze jest na całkiem wysokim poziomie, a steampunkowy styl bardzo dobże się sprawdza przy tego typu grze. Oczywiście naszym zadaniem jest zniszczenie statku przeciwnika, robimy to za pomocą wcześniej wspomnianych dział, mamy kilka rodzajów, miotacze ognia, aramty, karabiny maszynowe, każdy typ broni powoduje największe zniszczenia w różnych częściach statku, np. miotaczem ognia będziemy celować w balon przeciwnika.



Jednak ta gra jeden mały problem, jest to brak graczy, na grę można czekać nawet pół godziny. Czy warto kupić? Poczekał bym na jakąś przecene bo nawet 10 euro to za dużo na taką grę. Więc podsumowując: ogólnie fajna, tylko brakuje graczy.



artykuł napisał julbar dla strony gamehag.