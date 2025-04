Fajna gra, czy kopia Overwatch? Zapraszam do dyskusji.

no tak srednio bym powiedzial

moim zdaniem jest to spoko gierka, a to, że płatna gra będzie miała swój darmowy odpowiednik było chyba jasne.

Gry są podobne ale mechanika walki znacząco się różni. "Kopia" Overwatch może to być za dużo powiedziane, po za tym rozpętanie "gówno burzy" takim zdaniem jest bardzo łatwe XD Szczerze spodziewałam się walk na poziome LoLvsDota ale pozytywnie się rozczarowałam ;)

Dla mnie jest ok.

załużmy, że Paladins to jest kopia gry overwatch☹, ale według mnie gra jest godna polecenia:smiley:

Długo grałem w Overwatcha i w Paladins. Moim zdaniem twórcy Paladins wzorowali się na Overwatchu ale nie do końca ponieważ gra nie jest taka sama.

No tak

Mietus997

z tego co wiem to obie firmy mówią, że ich gry są ,,oryginalne" a ta druga to kopia...