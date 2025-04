PRZECZYTAJCIE

BARDZO POLECAM TEN MIKROFON jest wykonany z najlepszej jakości materiałów.

Gorąco polecam



Ten mikrofon nie jest zwykły jest z serii TRUST GAMING!!!

To unikalna seria gadżetów TRUST!!!

OCENY INNYCH:



Za taką cenę nie należy wymagać cudów, spełnia jako tako swoje zadanie. Ciekawie wygląda i posiada świecące elementy co zapewnia dosyć przyjemny efekt dla oczu. Największa wada do przycisk mutowania, nieco myli, włącznik pod spodem również mógłby być w bardziej dostępnym miejscu. Używam go na streamie i póki co jestem zadowolony za taką cenę trudno kupić raczej coś bardziej wartego uwagi. Jeśli komuś brakuje hajsu na coś lepszego lub póki co nie chce wydawać 300-600 zł na mikrofon to polecam lepsze rozwiązanie niż tanie słuchawki z mikrofonem za 60 zł.



Plusy:

- Ciekawy wygląd



Minusy:

- Problemy z instalacją (mikrofon podłączany kilka razy do różnych portów USB za którymś razem w końcu zaczął działać ale po chwili znowu przestał być wykrywany przez system). Przy każdej próbie podłączenia Windows 10 pokazywał komunikaty o nieprawidłowym działaniu urządzenia.

- Podstawa mikrofonu bardzo lekka, łatwo traci równowagę.

- Ruchome ramię bardzo łatwo się przestawia, przypadkowe zahaczenie mikrofonu powoduje jego opadnięcie na blat biurka

- Przycisk włącz/wyłącz raz się świeci a raz nie, nie wiadomo czy w danym momencie mikrofon działa czy jest wyciszony.

- Brak możliwości oceny jakości nagrywania - po kilkudziesięciu próbach podłączenia sprzętu spakowałem go do pudełka i odniosłem do sklepu.

- Brak jakiegokolwiek oprogramowania/sterowników do pobrania. -NIE POPIERAM GO!!! W STU PROCENTACH!!!