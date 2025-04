Najlepsze skiny do CS:GO [cz.2] w okolicach 10€

Lekko Używana Broń Nazwa Skina +ew. Tłumik Cena Cena +Tłumik AK-47 Niebieski laminat (F) Kartel (R) 3.02€ 3.60€ M4A4/M4A4-2 Gryf (F) Nitro (F) 2.50€ 1.92€ AWP Skóra węża (F) Skóra węża (F) 1.28€ 1.92€ GLOCK-18 Łasica (F) Łasica (F) 1.63€ 1.63€ P200/USP-S Corticera (R) Obrońca (F) 1.85€ 0,99€ SUMA 10.28€ 9.42€

Przetestowane w boju Broń Nazwa Skina +ew. Tłumik Cena Cena +Tłumik AK-47 Kartel ® Kartel ® 2.96€ 2.96€ M4A4/M4A4-2 Gryf (F) Bazyliszek (F) 1.86€ 1.39€ AWP Fobos(F) Fobos (F) 2.37€ 2.37€ GLOCK-18 Łasica(F) Żywiołak Wody ® 0.78€ 3.28€ P200/USP-S Smok Cesarski ® Obrońca (F) 1.57€ 0.78€ SUMA 9.54€ 10.78€

Pora na kolejną część serii "Najlepsze skiny do". W tym artykule skupię się na skinach do 10€. Sprawdzajcie, ponieważ skiny różnią się od tych, które zestawione były w pierwszej części!Na samym początku kilka założeń, tak jak w pierwszej częścki ustalmy do jakich broni będę próbował zdobyć skiny, będą to najczęsćiej grane bronie:-AK-47-M4A4/ M4A4-S-AWP-GLOCK-18-P200/ USP-SJak już wiecie lub nie, najczęściej wybieranym wyglądem broni jest lekko używana lub przetestowana w boju.W moim zestawieniu przedstawięw 2 wersjach: lekko używanych oraz przetestowanych w boju, bo przecież pod koniec meczu zawsze coś wpadnie.Jak można zauważyć stan naszych broni wygląda następująco- 4 skiny wyglądu fioletowego oraz jeden różowego. Wwersji z brońmi bez tłumika różową bronią jest P2000 Corticera, a w wersji broni z tłumikiem AK-47 Kartel. W pierwszym zestawie będziemy zmuszeni dopłacić trochę centów, a w drugim zostanie nam ponad połowa centa.Sprawdźmy teraz, jak wypadną bronie o jakośći przetestowanej w boju.Czy znajdę więcej "różowych" skinów?Jak widać w obu zestawach broni znalazłem 2 bronie o wyglądzie "różowym". Zestaw broni z tłumikiem droższy, ponieważ w tym przypadku pozwoliłem sobie na zakup Żywiołaka wody, który jest bardzo ładnym skinem.