Zmiany,zmiany,zmiany-overwatch sezon 4

11Bartekv13

Na serwer europejski właśnie wbiła aktualizacja rozpoczynająca sezon 4,oto krótkie zestawienie zmian :)

Jak wiemy dzisiaj czyli w momencie pisania tego postu 1.03.2017 na serwer wbiła aktualizacja oficjalnie rozpoczynająca 4 sezon w overwatch.

Postaram się przedstawić co zostało polepszone oraz co ja sądze na ten temat.Oto nowości:



-wyszukiwarka serwerów-działa na podobnej zasadzie co battlelog tyle że mamy ją w grze a nie jak wypadku battlefielda na zewnętrznej stronie www(według mnie jest to taki średni pomysł,niby okej no ale raczej niewidziałem żeby gracze narzekali na wcześniejszy system)



-tryb zdobąć flage-na czym polega niemusze chyba tłumaczyć ;) powiem tylko że jest to jedna z lepszych decyzji w overwatch ponieważ niewiem jak wam ale mi ten tryb bardzo przypadł do gustu



-opóźnione odrodzenie-o tym szczerze sam niemam zdania ,na czym polega niemusze tłumaczyć chybe nie?

-Spadek rang-i nie nie nie,niechodzi tu o to że rangi wam spadną ,po prostu niedość że bedzie trudniej spaść i awansować to jeszcze do tego jeśli mamy conajmniej 3000 punktów czyli zaliczamy się do rangi platyna musimy zagrać conajmniej 7 meczy rankingowych na tydzien(możemy zagrać 7 w jeden dzien i mamy spokój na tydzień)





no i w sumie to tyle,nektóre zmiany sa nawet spoko jednak tą ostatnią to bym troche rozważyłponieważ mamy problem kiedy musimy gdzieś wyjechać czy coś np na 2 tygodnie prawda?

A wy co sądzicie na temat tych zmian?dobre ,złe czy wisi wam to ? ;)