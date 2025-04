Co zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej?

PawcioW

Polska ma potencjał, lecz jest wykorzystywana przez polityków którzy martwią się jedynie o swoje ''stołki''.

Czy jest to wina tylko polityków? Co trzeba zrobić aby powróciła Dumna Polska? Czy da się to zrobić?

Zapraszam to krótkiej lektury

W Polsce największym problemem jest demokracja. Tak! Demokracja. Rządy większości, kiedyś może to by działało, teraz, kiedy na każdym kroku spotykamy się z reżimowymi mediami, gazetami, ogólnie informacjami. Ludzie sa manipulowani i nie wiedzą na którą partie wybrać, więc albo idą na wybory i głosuja PRZECIW czemuś, a nie ZA czymś ( Pis mi sie nie podoba to żeby nie marnować głosu na inne słabsze partie, zagłosuje na PO - żenada ), albo nie głosują wcale. I z tego wynika że partia A ma poparcie 40% z tylko 50% frekwencji! Powinno się nakazać głosowania, ale żyjemy w "wolnym" kraju i mamy prawo brania udziału w wyborach, więc to odpada. W takim razie dlaczego partia PO dostała ok.20% w wyborach? Dlatego, że ludzie ją lubią? NIE!! Dlatego, że w Polsce jest zbyt dużo urzędzników państowych ( Te baby z Zusów, urzędów miast, nauczyciele itp) którzy głosują na tych którzy im płacą. A kto im płaci? No płaci im niby Państwo, czyli władza ( wtedy PO) i na nich głosują! Szkoda tylko, że rząd nie ma własnych pieniędzy. To są pieniądze z NASZYCH podatków! Więc rozwala mnie to kiedy taka urzędniczka robi mi krzywe miny jak chce załatwić coś ważnego w urzędzie. Kobieto! Gdyby nie my, nie miałabyś tak dużej wypłaty, troche więcej szacunku!! Dlatego trzeba obniżyć ilość tych urzędasów!!



Przejdźmy w końcu to reform które ułatwią nam życie. Po pierwsze, obniżenie podatków, akcyz itp. Vat 23% do najniższej jaką można 15% ( niżej nie można po UE zabrania xD). Podatek dochodowy - kara za to, że pracuje. Tego podatku nie płacą bezrobotni... Akcyzy - Nie wiem dokładnie ile wynosi akcyza, ale wiem tyle, że gdyby ją znieść to 1litr vódki kosztował by na pewno poniżej 20zł!!!

Po drugie, zredukowanie ilości urzędasów na których premie i wypłaty idą z naszych kieszeni.

Po trzecie, zaprzestanie finansowania parti politycznych, za czyje pieniądze? NASZE!

Można tu wymieniać i wymieniać. Można pisać jeszcze o tym co zrobić z górnictwem w Polsce, żeby było bardziej opłacalne ( Teraz więcej kopalnia wydaje na duperele niż dostaje hajsu ze sprzedaży węgla, który musi być drogi żeby te koszty zredukować. Co za tym idzie, za niedługo nie będą kupować od nas węgla bo będzie za drogi).

No zapomniałem dodać, że trzeba by usunąć 500+ :). Które też jest z NASZYCH pieniędzy. Owszem jest to plus dla tych którzy te pieniądze dostają i są im faktycznie potrzebne, ale jak ktoś nie ma dzieci to płaci za wychowanie czyjyś dzieci. Gdyby wprowadzono wyższej podane reformy, ludzie od razu zarabiali by więcej, co za tym idzie, kupowali by więcej, sklepy musiałby by więcej kupować, fabryki więcej prodykować, wszyscy więcej zarabiają ( gorzej jak spadnie wartość pieniądza, na to trzeba uważać) I dlatego 500+ było by nie potrzebne.

Dzisiaj żeby dostać na rękę 1500zł trzeba zarobić ponad 2tyś złotych. Część tych pieniędzy idzie na ZUS, ubezpieczenia, podatki. Szef mógłby Ci dać 3kafle, ale powie Ci, zapłać sobie za ZUS itp. Zostaje Ci około 2tysięcy. Głupota co nie? Dlatego dzięki tych zmianom dostawało na ręke o wiele więcej, czy to takie trudne?



Właśnie, czy to takie trudne? Owszem. W demokracji cięzko coś zdziałać, jeśli sie nie ma poparcia. Ludziom się po prostu nie chcę niczego zmieniać i pozwalają na to żeby takie tysiące urzędasów zaglosowało na swojego Pana i ten pan znowu będzie das "dymał". Przykre to jest, że ludziom sie nie chce, albo po prostu nie wiedzą, że to by działało bo sie na tm nie znają, tylko oglądają TVPis albo TVN. Moim zdaniem trzeba poczekać, aż młodzi ludzie ( którzy są bardziej świadomi, bo mają dostęp do internetu w którym można sie dużo dowiedzieć, np. Ten Artykuł.) dorosną, zastąpią tamte już zmanipulowane pokolenia i zagłosuja za poważnymi zmianami. O polityce można pisać i pisać. Nie piszę, tego artykułu dla KD, wolę napisać coś ważnego, coś co może wpłynie na Wasze postrzeganie istniejącej sytuacji politycznej.