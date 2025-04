Ile tak naprawdę potrzebujemy RAM-u?

Niver

Czy warto kupić 16 lub 32 GB?

Był taki czas, kiedy 4 GB RAM-u wystarczały idealnie na granie i uruchomienie kilku aplikacji w tle, ale to było kiedyś. Teraz 4 gigabajty to zdecydowanie za mało na granie w wymagające gry. Do zagrania w większość lepszych gier potrzebujemy 8 GB, a przy tym jeszcze możemy mięć uruchomionych kilka aplikacji w tle. 8 gigabajtów RAM-u jest w większości zamówionych komputerów.



16 GB powinno bardzo dobrze sobie radzić z grami i aplikacjami w tle. Jest to na prawdę solidny wybór i na pewno za szybko to się nie zmieni. Jeżeli często streamujesz to na pewno powinieneś rozważyć opcje kupna 16 gigabajtowego RAM-u. Przyda się on na pewno, ponieważ podczas transmisji robimy bardzo dużo rzeczy na raz. Czytamy czat, mówimy, słuchamy muzyki w tle, gramy no i oczywiście transmitujemy.



A więc czy w ogóle potrzebujemy 32 GB? Odpowiedzi mogłeś się już domyślić: Nie, nie potrzebujemy. Raczej nie ma powodu, dla którego przeciętny gracz miałby używać aż 32 GB.



16 GB to wciąż dość dużo. Dla przeciętnego gracza najlepszy wybór to osiem GB. Przy testach prawie nie ma różnicy klatek między 8 GB, a 16 GB. GTA V i 65 otwartych kart chrome działało na 56 FPS na 16 GB i na 8 GB. Batman: Arkham Knight i 65 otwartych kart chrome działało na 102 klatkach, a przy 8 spadło do 101 klatek.



Podsumowując najbardziej opłaca się kupić 8 lub 16 GB RAM-u. Nie polecam kupować 32 GB, ponieważ po prostu jest nie potrzebny. Nie polecam także zmieniać 8 GB na 16 GB. Jeżeli chcesz mieć więcej FPS nowa karta graficzna lub procesor na pewno zrobią o wiele większą różnice niż zmiana RAM-u.