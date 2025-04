Recenzja gry "Life is Strange".

Główną bohaterką gry Life is Strange jest Maxine Caufield, świeżo upieczona studentka fikcyjnej, elitarnej szkoły Blackwell Academy w Oregonie, gdzie wykłada Mark Jefferson, czyli jeden z najlepszych, współczesnych fotografów. Max jest typową nieśmiałą i cichą nastolatką, zafascynowaną fotografią i starającą się nie wchodzić nikomu w drogę. Gdy ją poznajemy, jej najwiekszym dylematem jest wybór zdjęcia do zbliżającego się konkursu. Wszystko jednak się zmienia, kiedy w obliczu stresującej sytuacji Max budzi w sobie moce manipulowania czasem. Dziewczyna postanawia uzyć swoich mocy dla dobra innych razem ze swoją najlepszą przyjaciółką z dzieciństwa, Chloe. Razem decydują się rozwiązać zagadkę zaginięcia innej studentki, która zniknęła kilka miesięcy wcześniej. Zabawa czasem pociąga jednak za sobą pewne konsekwencje, a nawet drobna zmiana może spowodować katastrofę. Na dodatek Max trapią wizje straszliwego huraganu, który za kilka dni miałby spustoszyć zamieszkiwane przez nią miasteczko.Scenarzyści gry wykorzystali okazję by poruszyć naprawdę wiele tematów. Budząca jednoznaczne z filmem Efekt Motyla manipulacja czasem, nadciągający huragan oraz wątek śledztwa zniknięcia studenki to najmocjniej wyeksponowane kwestie.

Drakoon

Grałem w life is strange i mi bardzo sie podobała zrób recenzję o the last of us heavy rain i beyond