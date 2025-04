Problemy z kolekcjonerką Resident Evil 7?

Resident evil 7 jest grą typu horror. Horror jednak przeżyli ludzie, którzy kupili edycję kolekcjonerską tej gry.

Edycja kolekcjonerska tej gry zawiera 2 rzeczy, które zawiodły kupujących. Dom, czyli główny element edycjy wartej aż 580zł bardzo często mial usterkę komina, który się łamał. Sam budynek często nie był zabezpieczany. Kilka graczy dostało konstrukcję bez sturopianu, ale na spodzie były po nim ślady. U tych osób całość zabezpieczona była tylko kartonikiem. Dom zostawiał często farbę, która brudziła wnętrze. Konstrukcja w środku była pusta co mogło być powodem wielu usterek, nie tylko komina.Drugim złym elementem jest pelec-pendrive. On też jest źle, by nie powiedzieć okropnie wykonany. Wiele osób uważa, że jest to środkowy palec od twórców.Jest jeszcze jeden element, który nie jest aż tak zły, ale zbyt krótki jak na tak ogromną serię.Sami wyciągnijcie z tego wniosek, czy to chcecie jeszcze kupić, jak gdzieś znajdziecie.