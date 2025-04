Recenzja-Unturned

Santix24

Unturned – gra komputerowa z gatunku survival horror o otwartym świecie wyprodukowana i wydana przez Smartly Dressed Games 7 lipca 2014. Zawiera zarówno tryb jedno- jak i wieloosobowy. Gra została stworzona przez Nelsona Sextona i wydana przez założoną przez niego firmę Smartly Dressed Games. Twórca inspirował się grą DayZ oraz Minecraftem[2]. Unturned, podobnie jak Minecraft, charakteryzuje się otwartym światem. Celem gracza jest zabijanie zombie oraz zbieranie przedmiotów przydatnych do przetrwania. Istnieje także możliwość budowania domów.Świat Unturned widziany jest z perspektywy pierwszej osoby z możliwością zmiany na tryb trzecioosobowy. [3][4].Oficjalnie w grze mamy dostępne 4 mapy w trybie survial PEI, Yukon, Washington oraz Russia, dodatkowo trwają prace nad kolejną mapą Hawaii. W grze mamy również tryb Aren (tylko w trybie gry wieloosobowej) gdzie mamy 5 oficjalnych map. Choć do gry dodano tryb Hordy to ten tryb nie posiada oficjalnej mapy. Aby na nim zagrać należy z workshopa steam pobrać odpowiednią mapę. Od niedawna w grze występują także przyjazne NPC (tymczasowo tylko na mapie Russia) u których możemy wykonywać zadania i handlować z nimi.