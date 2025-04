Recenzja-League of Legends

Santix24

League of Legends (w skrócie LoL) – sieciowa gra komputerowa z gatunku multiplayer online battle arena[13]. Powstała na bazie modyfikacji Defense of the Ancients (DotA) do Warcraft III: The Frozen Throne. Została opracowana przez firmę Riot Games i początkowo wydana tylko dla systemu Windows. Po raz pierwszy ogłoszona 7 października 2008, a wydana 27 października 2009[6]. 15 lipca 2013 gra została uznana w USA za pełnoprawny sport[14] Mistrzostwa sezonu I odbyły się w czerwcu 2011, podczas szwedzkiego turnieju DreamHack, gdzie pula nagród wynosiła 100 tysięcy USD. Turniej został wygrany przez europejską drużynę Fnatic, którzy wygrywając zdobyli 50 tys. USD. Rozgrywki śledziło ponad 1,6 miliona ludzi[20]. Po zakończeniu sezonu pierwszego Riot Games ogłosił pule nagród sezonu II - wynoszącą 5 mln USD. Z tej puli 2 mln zostały przeznaczone na turnieje partnerskie (w tym IPL). Kolejne 2 mln zarezerwowano na mistrzostwa świata sezonu II. Ostatni milion został przeznaczony na turnieje organizatorów mniejszej rangi. Po wielu problemach z internetem, które powodowały ogromne opóźnienia meczów, Riot Games ogłosiło w październiku 2012 wydanie specjalnego klienta LAN, aby zapobiec lagom i innym problemom. Klient LAN zaczął funkcjonować już podczas ćwierćfinałów mistrzostw świata. Same mistrzostwa zostały wygrane przez drużynę z Tajwanu – Taipei Assasins, którzy w finale zwyciężyli wynikiem 3:1 z Azubu Frost – potęgą z Korei Południowej, tym samym zgarniając milion dolarów. W październiku 2013 odbyły się kolejne mistrzostwa świata, tym razem sezonu III. W finale zmierzyli się SK Telecom T1 z Korei Płd. oraz chiński Royal Club. Ostatecznie zwyciężyło SK T1 wygrywając milion dolarów, zaś Royal Club zdobył 250 tys. USD za drugie miejsce. W lipcu 2013, pracownik Riot Games Nick Allen ogłosił iż urząd do spraw cywilnych oraz imigracyjnych USA uznał profesjonalnych graczy League of Legends za atletów, dzięki czemu profesjonalni gracze mogą wejść w posiadanie pięcioletniej wizy do USA[21]. We wrześniu 2014 odbyły się Mistrzostwa Świata sezonu czwartego w Korei Południowej[22]. Finały mistrzostw wygrała koreańska drużyna Samsung White wygrywając z chińskim Starhorn Royal Club wynikiem 3:1[23]. W październiku 2015 roku odbyły się finały piątego sezonu. Miały miejsce w Berlinie, gdzie drużyna SK Telecom T1 pokonała KOO Tigers, wygrywając w turnieju po raz drugi w historii rozgrywek League of Legends[24]. W październiku 2016 roku miały miejsce finały szóstego sezonu. Odbywały się w Los Angeles, gdzie drużyna SK Telecom T1 pokonała Samsung Galaxy zdobywając mistrzostwo po raz trzeci w historii rozgrywek League of Legends[24]. W lutym 2013, Riot ogłosił rozpoczęcie w Europie oraz Ameryce rozgrywek nazywanych „League of Legends Championship Series” – LCS. Jest to typ rozgrywek, w których 10 drużyn walczy o pozostanie w lidze. Każdy sezon składa się z dwóch splitów, każdy split dzieli się na regularne rozgrywki, playoffy i turniej relegacyjny. W regularnym sezonie każda z drużyn gra z każdą inną 2 mecze, w systemie bo2, w którym zawsze rozgrywane są dwie gry w Europie i systemie bo3, czyli do dwóch wygranych w Ameryce. W playoffach uczestniczy 6 najlepszych drużyn z regularnego sezonu. Drużyny, które uplasowały się na 1 i 2 pozycji przechodzą automatycznie do półfinałów, gdzie reszta rozgrywa mecze o przejście dalej. W turnieju relegacyjnym trzy ostatnie drużyny z regularnego sezonu walczą o pozostanie w lidze z dwoma najlepszymi drużynami z Challenger Series, czyli odpowiednika drugiej ligi. W playoffach i turnieju relegacyjnym wszystkie mecze odbywają się w trybie bo5, czyli do trzech wygranych.