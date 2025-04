Recenzja-TheSettlers7

Santix24

The Settlers 7: Droga do królestwa – strategiczna gra czasu rzeczywistego, koncentrująca się na stronie ekonomicznej, wyprodukowana przez Blue Byte Software i wydana przez Ubisoft. Gra miała swoją premierę na świecie 23 marca 2010, a w Polsce 26 marca 2010 dla Microsoft Windows i OS X[1]. Kampania Kampania The Settlers 7 składa się z 12 misji, opowiadających historię Tandrii. Księżniczka Zoe na polecenie swego ojca Króla Konradina ma podbić tę krainę. Nagrodą za to jest korona. Połowa kampanii to samouczek, przedstawiający podstawy tej gry.