Pomocy!!!!

Odpalam lola wszystko śmiga wchodze do mecz zaczyna lagować a pokazuje mi 670 fps help fast!!!

sprawdź ping wyłącz wszystko co jest niepotrzebne

Velkozincoming

Zobacz czy masz wyłącznoną przeglądarkę w tlne lub jeśli masz słabszy internet sprawdz czy inni domownicy go nie uzywają :) Jeśli to nie zadziało to wyłącz wszystkie programy w tle lub zmniejsz ustawienia w samej grze. Mam nadzieję, że pomogłem.