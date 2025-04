Unturned-moja ocena.

– gra komputerowa z gatunku survival horror otwartym świecie wyprodukowana i wydana przez Smartly Dressed Games 7 lipca 2014 . Zawiera zarówno tryb jedno- jak i wieloosobowy . Gra została stworzona przez Nelsona Sextona i wydana przez założoną przez niego firmę Smartly Dressed Games. Twórca inspirował się grą DayZ oraz Minecraftem Unturned, podobnie jak Minecraft, charakteryzuje się otwartym światem. Celem gracza jest zabijanie zombie oraz zbieranie przedmiotów przydatnych do przetrwania. Istnieje także możliwość budowania domów.Świat Unturned widziany jest z perspektywy pierwszej osoby z możliwością zmiany na tryb trzecioosobowy. .Oficjalnie w grze mamy dostępne 4 mapy w trybie survial PEI, Yukon, Washington oraz Russia, dodatkowo trwają prace nad kolejną mapą Hawaii. W grze mamy również tryb Aren (tylko w trybie gry wieloosobowej) gdzie mamy 5 oficjalnych map. Choć do gry dodano tryb Hordy to ten tryb nie posiada oficjalnej mapy. Aby na nim zagrać należy z workshopa steam pobrać odpowiednią mapę. Od niedawna w grze występują także przyjazne NPC (tymczasowo tylko na mapie Russia) u których możemy wykonywać zadania i handlować z nimi.Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unturned

Gra ta jest dostępna na platformie Steam.Ogólnie pierwszy raz z grą spotkałem się 2 lata temu,czyli rok po jej premierze.Początki tej gry:

https://www.youtube.com/watch?v=cuRs2zmf_1s

Obecnie:

https://www.youtube.com/watch?v=37huwiA81-g





Polecane bronie:

-Maplestrike

-Grizlly

-Hell's Fury

-Aughwher

-Timberwolf

-RPG

-Shadowstalker

-Nightraider

-Eaglefire

-Matamorez

-Dragonfang

-Chainsaw



W tą grę gra się bardzo przyjemnie



Tłumaczenie:

Unturned - Computer game survival horror of the open world produced and published by Smartly Dressed Games July 7, 2014. Includes both single mode and multiplayer. The game was created by Nelson Sexton and published by the company founded by his Smartly Dressed Games. The creator was inspired by the game DayZ and Minecraft. Unturned, as Minecraft, characterized in open world. The aim of the player is to kill zombies and collect useful items for survival. There is also the opportunity to build domów.Świat Unturned is viewed from the perspective of a person with the possibility of changes to the third-person mode. .Oficjalnie In the game, we have 4 maps available in the mode survial PEI, Yukon, Washington and Russia, also are working on another map Hawaii. In the game we also have Aren mode (only in multiplayer mode) where we have 5 official maps. Although the game mode was added to the Horde mode has an official map. To play it should be from the steam Workshop download the appropriate map. Recently, in the game there are also friendly NPC (only temporarily on the map Russia) who can perform tasks and deal with them. Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Unturned