Next car game: Wreckfest, czyli następca Flatouta

DeluxaPL

Wreckfest, zręcznościowa ściganka, w której główną rolę odgrywa niszczenie pojazdów przeciwników.

Next car game, gra zaczynała jako technologiczne demo, w którym pokazane były możliwości silnika gry. Twórca jest nie kto inny jak Bugbear, twórca takich gier jak Flatout 1, Flatout 2, oraz Rally Trophy. Wreckfest pojawił się we wczesnym dostępie na steamie 23 grudnia 2013 roku, i nawet teraz, po prawie 4 latach, nic nie wskazuje na to żeby z niego wyszedł.

Next car game, to typowa zręcznościowa ściganka, z tą różnicą, że tutaj, swoją pozycję w wyścigu zdobywa się poprzez spychanie i niszczenie innych pojazdów. Sprawdza się to świetnie, i jest bardzo satysfakcjonujące, gdyż SI jest całkiem wymagająca.

Oprócz zwykłych wyścigów, można wziąć udział także w derbach, odbywających się na ringu. Zasady są proste, gracz żeby wygrać musi zniszczyć innych zawodników.

W przerwach od wyścigów, wszystkie pojazdy można dowolnie ulepszać i malować.

Pomimo sporego potencjału, oraz wczesnego dostępu, gra wciąż wygląda jak trochę bardziej zaawansowane technologicznie demo, twórcy rzadko wypuszczają aktualizacje, serwery są prawie całkowicie to puste, a gracze tracą zainteresowanie projektem. Gdyby twórcy bardziej się przyłożyli, i gra wyszła z early access, może by sie to zmieniło. Ale na chwilę obecną jest to trochę droga ciekawostka (35€ za wersję standardową). Jak dla mnie, zmarnowany potencjał. Mimo wszystko, polecam zobaczyć darmowe demo dostępne do pobrania na stronie projektu.