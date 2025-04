Virtual-O, niespotykana gra

DeluxaPL

Virtual-O, czyli symulator biegów na orientację.

Gry podobnej do Vitrual-O nie znajdziemy nigdzie indziej. Zasady są proste, na starcie dostajemy kompas wraz z mapą, i mamy dotrzeć do mety, po drodze zbierając punkty kontrolne. W praktyce nie jest tak kolorowo. Trzeba poświęcić trochę czasu na to, by nauczyć się co znaczą oznaczenia na mapie. Planowanie optymalnej trasy też jest bardzo ważne, ponieważ zgubić się tutaj nie jest trudno.

Narazie w grze dostępne są dwie mapy, znajdujące się w Czechach i Słowacji. Map pewnie pojawi się więcej, na co wskazuje obraz całej Europy podczas ich wyboru.

Grafika w Virtual-O trzyma całkiem wysoki poziom, odwzorowanie terenu w grze, do tego narysowanego na mapie jest bardzo dobre.

Gra się przyjemnie, lecz jak na 40€ jest to trochę za mało, z zakupem radzę poczekać aż produkcja bardziej się rozwinie, lub cena spadnie do jakiejś sensownej kwoty. Narazie jest to bardziej ciekawostka.