ZosiaMinecraft

To jest mój pierwszy artykuł, więc proszę o wyrozumiałość i o to, by nie hejtować. W tym artykule wymienię bardzo ciekawe gry alfabetycznie, więc proszę byście to przeczytali. Bardzo się staram, by wam to ię spodobało i może gdy zobaczycie tytuł gry, której nie widzieliście nigdy w życiu, lub zobaczyliście ją u swojej koleżanki lub kolegi , ale teraz widzicie jej tytuł to wpiszcie ją w przeglądarkę i grajcie! Serdecznie, najserdeczniej pozdrawiam wszyściutkich, moich czytelników, którym się to spodobało lub spodoba. Pamiętajcie także, że piszę ten artykuł tylko i wyłącznie dla was - moich kochanych czytelników. A teraz beż zbędnego (mojego) gadania, paplania (lub pisania) przechodzę do pisania gier, które znam...

To tak zaczynam pierwszą grą, bardzo ciekawą według mnie jest - A - Age of empires, później B - Battlefield, następnie C - Counter strike global offensive, teraz D - Diablo, E - Euro truck simulator , wielkie F - Five nights at freddy's, duże G - Gta, teraz H - Hitman, znowu I - Ice wind dale, póżniej J - Just cause, następnie K - Kozacy 3 , super gra L - Lego batman, M - Mafia, znowu N - Need for speed most wanted, nareszcie O - Obcy izolacja edycja nostromo, później P - Pay day, Bardzo lubiana R - Rayman,wreszcie S - Star Wars Battlefront, znane T - Team for treass 2, U - Until dawn, waleczne W - Wiedźmin, X - X-plane 10 flight simulator, i moja ulubiona litera Z - Zaginięcie ethana cartera. To tyle. Niestety alfabet się już na tym kończy. Przepraszam, że nie napisałam gry na literkę ,,Y", ale niestety nie znam takiej gry. A może wy znacie? Ja nie, więc jeszcze raz bardzo, bardzo was za to przepraszam. Bardzo mi się podoba pisanie najróżniejszych artykułów i może napiszę jeszcze coś ciekawego na temat gier, a może nawet na temat ciekawych książek które przeczytam? Jesze zobaczymy, ale wiem to, że jakiś artykuł jeszcze napisze, ale może to z rok, dwa, a nawet może trzy lata! Mam wielką, wręcz ogromną nadzieję, że się spodobało wam wszystkim i mam także nadzieję, że znacie chociaż kilka z tych gier. Możecie dodać mnie do znajomych, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia kochani! Pa wszyscy! Nie mogę się doczekać innych moich i waszych artykułów!