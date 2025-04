Armored warfare-upada?

Gadka na temat gry armored warfare :)

Cześć,wielu z was kiedyś lub nadal gra w world of tanks więc niepowinno was zaskoczyć czym jest armored warfare,jest to gra w sumie wot 2.0 z nowoczesnymi czołgami i pomniejszymi lepszymi czołgami. Dzisiaj napisze czy wedlug mnie gra ma szanse podbic świat w którym króluje wargaming.Jak wiemy produkcja gry zajeła się firma obsidian ,która była wspierana przez mail.ru zwane również my.com.Na początku gra zapowiadała się super i nawet ja ,gracz którego pierwszą grą w jaką zagrałem na pc był wot(grałem wcześniej na konsolach,były też przerwy na różne inne gry ale o tym kiedy indziej)naprawde marzyłem o world of tanks z czołgami współczesnymi.Niestety niebyło i niejest to możliwe ponieważ niewyobrażam sobie starcia mausa kontra abrams w wordl fo tanks ;).Dlatego gdy usłyszałem o armored warfare byłem uradowany ponieważ wrescie pojawiło się coś na co czekałem.Nudziły mnie czołgi z okresu 2 wojny,niektóre niebyły oczywiście złe np taki tiger albo maus jednak jechanie jakimś ocieżaym kolosem było po prostu...nudne bo zanim wjechałem na górke to już bitwa sie zaczynała kończyć a przeciwnika tam niebyło.Gra wyszła,każdy mógł w nią zagrać jednak coś się stało.Mianowicie mail ru po tym gdy zobaczyło że obisdianma własnął wizje gry stwierdziło że niebędzie sięsprzeczać tylko odsunie obsidian od projektu.Zdarzyło się to dokładnie 11 lutego 2017 roku wtedy prace nad projektem przejął my com i mail ru.Gra przestała dawać nowe rzeczy i przede wszysktim się rozwijać,najlepszym przykładem było to że balans 1.0 był już kilkakrotnie przekładany(oczywiście już wszedł ale troche to trwało).Mało graczy gra napvp wchodząc rano kiedy w wota gra według statystyk ich 5-10 tyś graczy można spokojnie znaleść bitwe no może na niskich tierach są problemy,w armore warfare,wchodząc o tej samej godzinie oraz probując zagrać po prostu się załamąłem w kolejce do pvp czekało,uwaga 2 osoby razem ze mną 2 rzecz to też to że zbyt rozbudowany system pve niszczy tą gre ponieważ kiedy zobaczywszy te 2 osoby w kolejce stwierdziłem że to niema sensu i poszłem na pve to nagle zrobiło się 40 osób w kolejce i w ciągu 5-10 sekund byłem już w bitwie.Podumowując: Naprawde miałem i nadal mam nadzieje że ta gra będzie konkurencją dla world of tnaks jednak jeśli dalej ludzie z mail ru nic niebędą robić lub będzie to wyglądać tak jak teraz to niestety gra niema szans na rozwój.