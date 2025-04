Support - najlepszy przyjaciel gracza League

Wielu z Was zapewne, gdy tylko zostanie przydzielone do roli supporta - wychodzi z gry, czując się pokrzywdzonymi (w końcu to nie Yasuo mid). Jest to bardzo mało popularna rola, szczególnie w niższych dywizjach, jednak to od waszego suppa zależy w dużym stopniu przebieg gry.

Zacznijmy od podzielenia supportów na trzy kategorie:

- Utility Support (Nami, Soraka) - posiadający heale, stuny, shieldy i wszystko, co może uratować ich ADC

- Poke Support (Brand, Annie, Zilean, Zyra) - posiadający stuny, jednak skupiający się na zadawaniu obrażeń i poke'owaniu przeciwnika



- Tank Support (Leona, Taric, Braum) - mający dobry engage czołgi, które potrafią przyjąć na siebie niemalże nieskończone ilości obrażeń i dobrą możliwość stunowania.



Skoro już mamy pacjentów na stole, przyjrzyjmy się im bliżej pod względem mechanicznym.



Film wyżej zawiera kompilację najlepszych akcji zawodowców na supporcie w latach 2013-2015. Ciężko wygrać cokolwiek bez wsparcia, prawda? ;) Rola ta wymaga tego, co może jakoś przejść na innych - ścisłej współpracy z drużyną i myślenia o zwycięstwie.

Widać to zwłaszcza na tankach, którzy często muszą rzucać się na pewną śmierć, żeby ratować kolegów z drużyny, lub zapewnić im zdobycie objective'a czy zabójstwa. Większość wspierających nie ma możliwości zbudowania takiej ilości obrażeń, aby rzeczywiście zabijać, a taki Braum, Taric albo Leona są wprost stworzeni do tego, żeby w dobrym momencie puścić combo skilli i zapewnić drużynie free kille. Brand i Zilean mają cudowny wprost poke, ułatwiając drużynie zadanie. Staruszek używając ulta może odmienić przebieg teamfight'u. Soraka za pomocą heala czy Janna za pomocą shielda również. Najbardziej nienawidzona, najmniej grana, a jakże ważna rola, nieprawdaż? Jest to też rola najprostsza - nie martwisz się o farmę, nie martwisz się o killsteale, musisz tylko pilnować wizji i swoich sojuszników. A zadowolenie z wybronienia towarzysza z 1v5 jest na pewno równe, jeśli nie większe, niejednej pencie.