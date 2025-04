'Titan Souls" czy warto zagrać

to nietypowa gra akcji w której głównym celem jest zabijanie tytułowychto świetny indyk i nie jest zły jak może wyglądać na pierwszy rzut oka , zabijaniejest unikalne nie spotkałem w żadnej grze tak pomysłowego systemu pokonywania Bossów za co grze należy się duży plus .Na czym polega trudność w grze ? Posiadasz tylko jeden strzał ze swojego łuku jeżeli nie trafisz co nie jest takie trudne bedzesz musiał uniknąć pare ataków od tytana i po wielkich trudnach dojść i podnieść strzałe albo przyciągnać ją do siebie i narazić się na wiele masywnych oraz niebezpiecznych ataków ze strony tytana. chyba nie trzeba tłumaczyć że trafienie strzały zabije bossa , jednak należy pamiętać że nie jest to takie prosty jak to wygłada . Grafika gry przypomina raczej stare produkcje dla mnie coś w stylunie może oczywiśćie zabraknąć tutaj pięknych pixelowych widoków takie jak lawowe rzeki wodospady oraz inne piękne zjawiska pół-naturalne. Gre należy pochwalić za niesamowitagra nie tylko wymaga umiejętnośći zabiciaale zdarza się że będzie sam problem z odnalezieniem go ponieważ świat gry jest naprawde duży za co grze należy się kolejny duży plus , w gre naprawde dużo się nagrałem i myśle że to będzie idealna Okazja aby w nią zagrać ponieważ jak napisałem wcześniej trudno się doszukać jakieś wady tej gry.

Tryb gry: single player

Ocena gry 9.1 / 10