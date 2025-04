Reign of Kings - survival w sredniowieczu (recenzja)

Wydana została 16 grudnia 2015 roku.



Gra kosztuje około 20 euro na steamie co nie jest małą ceną

Chcieliscie kiedys zostać rycerzem lub królem?Teraz jest to możliwe w reign of kings.Gwarantuje że będzie to jedna z najsmieszniejszych gier w jakie graliscie.Reign of kings jest grą wydaną przez studio CodeHatch.Gra jest medievalowym survivalem z dobrą grafiką i otwartym swiatem..W grze mamy duży system projektu postaci więc może być z tym niezły ubaw.W Reign of Kings wcielamy się w zwykłego golasa który utracił pamięć.Po mału się rozwijamy budujemy baze zdobywamy tron i zostajemy królem.Kiedy walczymy z innymi rycerzami mamy do wyboru łuk miecz oraz line albo łancuch.Walczymy atakami blokami itp.Mamy do dyspozycji wielką open worldową mape.Łancuchem oraz liną możemy związać wroga i włożyć go do różnych maszyn tortur albo klatki.Kiedy przejmiemy tron możemy ustawić rózne podatki dla ludzi od 0 do 20%.Możemy budować maszyny oblężnicze do różnych rajdów na bazy wroga.Gra ta jest jedną z najsmieszniejszych gier w jakie gralem.Ocena +-+dobra grafika+ Najsmieszniejsza gra w jaką gralem+rozbudowany system walk+dobra grafika+ możliwosc budowania dużych baz+Ograrnięci ludzie+Gra da wam wiele przyjemnosci+Wiele serwerów+Wiele róznych fajnych rzeczy do zrobienia-Czasem bardzo wielkie lagi przy których nie można grać.-Dosc wysoka cena.A wy jak ją oceniacie?Może kiedys zagramy razem?Artykuł napisał framboza