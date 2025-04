skaju

Rok temu w hearthstone pojawiły się rotajcje ,zaczął się wtedy rok krakena. Dzisiaj rok krakena chyli się ku końcowi,a zaczyna rok mamuta . Dowiedz się co to znaczy.

Rok mamuta zacznie się już wkrótce a z nim pojawi się kilka sporych zmian takich jak : nowe dodatki,nowe sposoby gry ze znajmomymi,zmiany w formacie standard i sporo poprawek .





STANDARD I DZICZ

Do dzikiego formatu przejdą dwie przygody i jeden dodatek czyli Czarna góra,Wielki turniej i Liga odkrywców. Do tego formatu przejdzie również 6 kart ze zwykłych pakietów i pojawią się w tak zwanej sali sławy .Twórcy komentutją to tak :

Pierwsze trzy z sześciu kart, które będą dostępne wyłącznie w Dziczy, to potężne karty neutralne pojawiające się w wielu taliach i zmniejszające wpływ nowych kart. Szczególnie dotyczy to kart kosztujących 5+ punktów many, ponieważ gracze na ogół mają ich mniej w talii.I nie będzi można ich odczarować te karty to :Lazurowy smokowiec,Sylwana Bieżywiatr,Ragnaros Władca Ognia,Nadmiar mocy,Lodowa lanca,Lodowa lanca.

DODATKI I BRAK PRZYGÓD

W tym roku niestety (albo stety)nie będzie ani jednej przygody dostaniemy za to 3 dodatki po około 130 kart ,prawdopodobnie pierwszy dodatek będzie nazywać się Lost secret of ungoro.

NOWA SKÓRKA DLA BOHATERA

Łotr bo onim mowa dostanie nową skórkę Maiev Pieśń Cienia ,będzie można ją zdobyć poprzez wygranie 10 gier w standardzie

ŹRÓDŁA

