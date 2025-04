Dlaczego warto zagrać w hearthstone

11Bartekv13



Hearthstone,gra wydana przez blizzard opierająca sięna modelu free 2 paly gdzie za prawdziwe pieniądze możemy kupićtylko niektóre rzeczy,gra w niąjużponad 20mln graczy dlatego przedstawie ci dlaczego warto graćw hearstone.

Pierwszym powodem jest to że gra jest free to paly a grając w nią,możemy codziennie zdobyć troche golda za którego możemy kupić to wszystko co równie dorbze możemy kupić za prawdziwe pieniąze,m.in przygody oraz nowe pakiety kart,jedyne czego niemożemu kupić za naszego uzbieranego golda jest skin do postaci który w sumie zmienia tylko wygląd i nci wiecej.

Jak wiemy hearthstone polega na grze głownie 1vs1 więc niemusimy czekaćdługo na gre a za porażke możemy winić tylko siebie.W grze brakuje też czatu przez co po przegranej lub wygranej walce niedoświadczymy obelg jedyne co możemy usłyszeć to emotikony w stylu witaj lub dobre zagranie.

No więc potwierdziliśmy już że gra jest free 2 play ale czy jest pay 2 win?oczywiście że nie,jest to podobny przypadek jak w world of tanks,Możemy oczywiście kupić super wypasione pakeity i mieć super karty jednak c oz teg oskoro rzucamyje bezsensu na stół ,na wiekszość kart zawsze jest jakaś kontra.

Prędzej mozna tą gre nazwać pay2 rng ponieważ kiedy zapłacisz to czesto daje ci na przeciwnika jakiegośsłabiaka ale o ty mkiedy indziej.

no i najwiekszym plusem jest już jak wspominałem gold którego codziennie możemy zdobyc od 40 do nawet 100 co zależy od tego jaką misje dostaniemy,przykładowe misje to:zagraj ze znajomym za 80 golda,oglądaj zwyciestwo znajomego za 1 pakiet.Pragne też dodać iż codziennie dostajemy nowe zadania.

Oczywiście jakbym mógł zapomnieć o karczemnej bojce,czyli trybie w którym co kilka dni rozgrywają sie przerożne walki,np: może być tak że wszystkie towje karty kosztują 1 many i wiele innych,niejestem w stanie ich zliczyć.są to po prostu różne szalone tryby,oczywiście jeśli niechesz w nie grać to możesz niegrać.Dodam też iż za pierwsza wygraną dostajesz pakiet kart albo w wyjątkowych sytuacjach rewersy akrt(wygląd kart)lub nawet skiny do posstaci.

Więc jeśli jesteś już znudzony twojimi przyjaciółmi z drużyny ponieważnic nieumia zrobić,to polecam ci zaczać grać w hearthstone.



Ah prawie zapomniałem,hearthstone jest na smartfonach,i ta kjest to te same konto,co to oznacza?Oznacza to tyle że jeśli przegrasz mecz rankingowy grając na telefonie to wchodząc na komputer masz go przegranego,tak samo gdy coś kupisz.Jeśli kupisz coś na telefonei do hearthstone to masz to i na komputerze,fajen prawda?No z moich porad to moge tylko powiedziećże polecam grać wieczorem ponieważ wtedy jest łatwiej no i kiedy traficie na ruska to macie 99% szans na wygranie o ile jesteście mądrzejsi.





No to do zobaczenia w hearhtstone,Powodzenia :)