Jak zdobyć złoto w World of Tanks oraz jak je wykorzystać.

Skylash

Wielu początkujących graczy zastanawia się jak zdobyć za darmo złoto do World of Tanks. Mój wcześniejszy artykół na tej stronie tylko wspomniał o tym problemie, lecz pewnie chcielibyście wiedzieć jak najszybciej zdobyć złoto, ale także ile można go zdobyć?

Znając dobrze problem sam poszukiwałem łatwego sposobu zdobycia złota do World of Tanks. Pomimo tego że wiecie jak działa złoto, chciałbym też napisać jak najlepiej go wykorzystać, abyście nie popełnili blendu...chwila...blędu...nie przepraszam...=> błędu <=. Widzicie jak szybko można popełnić błąd? Wydaje wam się, że robicie coś dobrze ale po chwili zastanowienia, po fakcie uświadamiacie sobie, że źle zrobiliście błąd i że można było lepiej inwestowa walute.

Pierwszy sposób to gamehag.com ale napiszę o tym w skrócie i powiem jakie gry przynoszą największy zysk, ponieważ jeśli to czytaż jesteś już użytkownikiem strony i wiesz jak to działa. Mam tu trzech faworytów. World of Warship, War Thunder, World of Tanks. Za każdą grę możemy łącznie zyskać po 700 punktów. Doradzam tworzenie artykółów jak ja to robie. Łatwy "piniądz" jeśli piszę się o tym co się lubi. Udzielajcie się na tej stonie, ponieważ pomagacie jej się rozwijać.

Kolejny sposób będzie dostępny tylko przy rejestracji. Szukamy po internecie, YT'bie lub na festiwalach kodów zaproszenia. Dodadzą wam na start daną ilość złota ale także (jeśli kod zaproszenia to obejmuje) konto premium na jakiś czas.

Mówiłem też o turniejach w World of Tanks, lecz jak to działa? Turnieje w WoT'cie są proste, ale nie możemy grać raz na dzień tylko raz na kilka dni spowodowane deficytem drużyny, dlatego uzupełmimy to stroną esl.eu, ale o tym potem. Na stonie czołgistów znajdziemy zakładkę turnieje. Wchodzimy w nią, zapraszamy swoich przyjaciół i potwierdzamy skład( ale uwaga jak potwierdzicie skład zanim dojdzie ktoś jeszcze, o nie będzie mógł dołączyć, dlatego najlepiej poczekać aż będą w drużynie wszyscy). Musimy to zrobić, aby zagrać w meczu. Pojawiamy się 20 min przed meczem i ustalamy taktyki. Przed meczem pojawi wam się zaproszenie do bitwy specjelnej. Mósimy coś osiągnąć aby wygrać cokolwiek. Za osiągnięcie 1 miejsca dostajemy zazwyczaj 6000 złota/team.

Kolej wpomnieć o esl.eu . Strona ta daje nam więcje możliwości. Za turnieje na esl.eu można wygrać więcej złota, jednak musimy trochę się pomęczyć, a mianowicie pobieramy ESL Wire, które uniemożliwia grę z cheatami. Musimy sprawdzić czy został skonfigurowany poprawnie. Wybieramy dodaj grę i dajemy launcher WoT'a, jednak musi być to główny plik który znajdziemy w folderze World_of_Tanks. Na esl.eu przyłączamy się do drużyny testowej. Program ESL Wire wykryje kilka meczów. Wchodzimy przez mecz do World of Tanks. Wyłączamy i sprawdzamy log file na esl.eu, na stronie meczu. Jeśli pokazuje nam się data i godzina opuszczenia gry oznacza, że wszystko działa. Przed meczem (30 Min) potwierdzamy że będziemy i wyskoczy nam na ESL Wire 1 mecz. Po jego zakończeniu niestety musimy zamknąć WoT'a i wejść na 2 mecz. Za 1 miejsce nagroda wacha się ogromnie. Może to być 6000 złota/team lub 13000 złota/team.

Teraz krótko o wydawaniu. Kupujemy malowanie premium tylko do czołgów, które nie sprzedamy (będziemy na nich zarabiać). Amunicja premium najlepiej kupywać do działek tzw. TROLOWYCH. Inwestujemy w czołgi i miejsca w garażu tylko na przecenie. Opłaca się także wymontowywać sprzęt z pojazdów, które sprzedajemy.

Mam nadzieję że ten artykół przyda się wam do gry. Ponadto niedługo napiszę także o amunicji, jak działają i jak je wykorzystywać w praktyce.